На якому етапі перебуває операція на Курщині – експерт відповів

На думку експерта Лакійчука, операція на Курщині тільки починається.

Сили оборони України успішно завершили перший етап операції в Курській області, коли прорвали оборону росіян. Проте з оперативно-стратегічної точки зору операція на Курщині тільки починається.

Таку думку висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук, передає "Еспресо".

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"З оперативно-стратегічної точки зору операція на Курщині тільки починається. Чотири-п’ять діб – це перший етап, перше завдання, зокрема – прорив оборони противника. З цим Сили оборони України справилися на відмінно", – повідомив він.

За словами експерта, тепер триватиме більш складний етап, виконання подальших задач за класикою триває до двох тижнів.

Лакійчук припустив, що планує командування при наступних етапах операції в Курській області. На його думку, це можуть бути рейдові дії в тил ворога на інших ділянках, де він має успіх або знищення ворожих тилів безпосередньо в Курській області.

"Генерал Буданов ще в травні говорив, що коли росіяни діяли на Харківщині, вони концентрували сили для потужного удару по Сумщині. Цей упереджувальний удар має на меті зламати їхні плани остаточно. Як будуть розвиватися події, складно сказати, але те, що в прорив вводяться другі ешелони, а на окремих ділянках формується лінія оборони, свідчить про те, що наші хлопці швидко повертатися не збираються", – підсумував аналітик.

Раніше повідомлялося, що Путін не довірив Герасимову керувати обороною Курської області.

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