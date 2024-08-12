Операція ЗСУ на Курщині: усе про бої, просування та вплив на фронт

Російська влада оголосила, що на 12 серпня під контролем України перебуває 28 населених пунктів Курської області.

Тисячі українських військових продовжують просуватися у Курській області Росії, захоплюючи дедалі нові населені пункти. Сили оборони України активно беруть ворога в полон та "трофеять" його техніку, тоді як російські командири кидають на позиціях строковиків. За оцінками аналітиків, український наступ на Курщині дозволив ЗСУ хоча б тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту.

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Бої в Курській області – куди просунулися ЗСУ

Українські війська могли взяти під контроль селі Гуєво Суджанського району Курської області. Напередодні в Мережі з’явилося відео, на якому бійці встановлюють синьо-жовтий прапор на будівлі, схожій на сільську адміністрацію. Українські офіційні особи не коментували цю інформацію, як і попередні дані про просування Сил оборони в Росії.

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Ввечері 11 серпня Міноборони Росії фактично визнало, що селище Коренево на Курщині перебуває в оточенні або тилу української армії.

"Міноборони Росії визнає, що Коренево фактично в оточенні або тилу визвольної армії. І це дуже цікаве повідомлення. Тобто воно свідчить про те, що є просування. Ще нічого не закінчилося, лише продовжується", – зазначив військовий оглядач Денис Попович із посиланням на зведення російського Міноборони.

Того ж дня, 11 серпня, російська влада заявила про "прорив" у ще одному районі Курської області: бої дійшли до Біловського району, куди намагалася прорватися українська ДРГ. Пропагандисти заявляли, що навколо населеного пункту Біла "все зайнято" українськими військами, і писали про "захід" нової бригади та техніки.

Водночас і російські військкори скаржилися на спробу прориву у Біловському районі на південь від міста Суджа. Це новий напрямок, адже до цього бої точилися у районі Суджі та Коренево.

В. о. губернатора Курської області Олексій Смирнов переконував, що росіянам вдалося стабілізувати ситуацію, і що у Біловському та Обоянському районах немає жодних бойових зіткнень. Проте вже 12 серпня у Біловському районі оголосили евакуацію.

Розбита російська військова колона у Курській області / Фото: із соцмереж

Пізно увечері 11 серпня російські військкори заявили про втрату ще двох сіл на Курщині. Повідомлялося, що українські війська "накатом" увійшли до села Мартиновка Суджанського району. Також росіяни втратили контроль над селом Гордєєвка у Кореневському районі Курщини.

У місцевих Telegram-каналах з’явилася інформація про проведення евакуації з міста Льгов, де російська армія мінує підходи до населеного пункту і міст через Сейм. Вздовж об’їзної дороги з Льгова до Курська росіяни облаштовують протитанкові рови.

Повідомляється про велику кількість загиблих російських військових, і що бійців РФ використовують уже цивільні лікарні в Курській області, адже поранених везуть "пачками".

Як повідомили 12 серпня в Інституті вивчення війни (ISW), протягом попередніх двох діб українські сили просунулися на захід і північний захід у Курській області. За даними військового оглядача Костянтина Машовця, що українські війська просунулися до села Снагост Короневського району. А геолокаційні кадри свідчать, що українські сили нещодавно діяли на південний схід від селища Коренево і просувалися поблизу Крем’яного. Один російський блогер стверджував, що ЗСУ захопили Ольговку, а інші – що українські війська лише просунулися в районі Ольговки та Крем’яного.

За даними геолокації за 11 серпня, українські сили просунулися у південній частині села Черкаське Порічне Суджанського району. Інші кадри вказують на те, що ЗСУ нещодавно діяли на захід від Малої Локні того ж району.

Російські та українські джерела надали суперечливі твердження щодо статусу села Мартинівка Суджанського району. Дехто стверджував, що російські війська відбили спроби захопити село, а хтось заявляв, що українська армія таки захопила Мартинівку.

За даними російських джерел, українські війська присутні у західній частині міста Суджа та в Гончарівці та Заолешенці, але центральна та східна частини Суджі нібито є "сірими зонами". Геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили нещодавно діяли біля Заолешенки, на південний схід від Гончарівки і на південний захід від Гоголівки.

Експерт видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що українська бронетехніка просунулася на 22 км на схід від Суджі.

"Почавши вторгнення до Курської області, українські війська наступали в районі міста Суджа вздовж автодороги 38К-004, а також на південь і на північ. Однак тепер їх помітили за 22 км на південний схід, поблизу села Гірка", – заявив аналітик.

Він уточнив, що в районі села помітили український БТР-4, який рухався дорогою з Білої в напрямку Суджі.

Зауважимо, агентство AFP із посиланням на українського високопосадовця зі сфери безпеки повідомило, що участь у військовій операції на території Курщини беруть "тисячі" українських військових.

Бійці української 225-ї ОШБ 12 серпня опублікували відео, як зняли російськи прапор із адмінбудівлі села Дар’їно Суджанського району. Військові заявили про "зачистку".

У Дар’їно Курської області зняли російський триколор

Український військовий журналіст Богдан Мірошников повідомив, що українські сили дещо змінили свою тактику в Курській області, яка приносить плоди. Водночас росіяни очікувано стягують тягне дедалі більше резервів до області.

"Бортьба з ворожими резервами почала пригальмовувати просування, але це нормальний процес. Відкинути наші сили ворогу не вдається, що б він там не хрюкав", – наголосив журналіст.

Він також повідомив про дезорганізацію з управління російськими військами на території Курської області.

"Кількість випадків френдліфаєра в орків, напевне, рекордна за весь час повномасштабного вторгнення. Не буду стверджувати, але дійсно дуже велика кількість таких випадків", – зазначив Мірошников.

Окрім просування на Курщині, українські бійці трофеять російську військову техніку. Так, біля Суджі військові контррозвідники СБУ разом із бійцями 80-ї ОДШБ захопили російський танк Т-80БВМ. Машина 2003 року випуску була в повністю робочому стані.

ЗСУ захопили новий російський танк Т-80БВМ поблизу Суджі

Скільки населених пунктів Курщини захоплено

Тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смірнов на нараді у президента РФ Володимира Путіна 12 серпня заявив, що ситуація в Курській області складна. За словами Смірнова, під контролем супротивника перебуває 28 населених пунктів області.

Дії РФ на Курщині: втечі кадирівців та потрапляння в полон

Водночас російські військові командири відмовляються відводити строковиків у тил Курської області, попри прорив. Строковиків було оголошено бойовим підрозділом і дають їм бойові команди, повідомили матері двох військовослужбовців. У росЗМІ уточнили, що йдеться про строковиків, які служать у частинах в інших регіонах і були скеровані на Курщину.

У спільноті InformNapalm повідомили, що російський строковик із Курської області допоміг ЗСУ виявити одразу п’ять бойовиків з підрозділу "Ахмат" в обмін на інструкції, щоб успішно здатись у полон та залишитись живими. Таким чином строковик також хотів помститися кадирівцям за знущання від бойовиків підрозділу "Ахмат", що прибули на Курщину на початку травня. Кадирівці періодично змушували строковиків виконувати дії сексуального характеру та всіляко знущались, били ногами та казали, що вони "рускіє свіньї, коториє должни с*сать...".

Ще один російський строковик Євген Ковилкін, який добровільно здався в український полон, розповів, як кадирівці тікають з бойових позицій у Курській області:

"Я – строковик. Стояв на опорнику біля селища Свердліково. На сусідньому опорнику стояв "Ахмат". При нашому оточенні вони втекли, бо, як кажуть хлопці, Кадиров сказав чеченцям не здаватися (в полон – ред.). Тому у разі будь-якої загрози вони тікають. Тому через це взяли в полон нас".

Бої на Курщині: полонений строковик розповів, як кадирівці накивали п'ятами

Однак не всім кадирівцям вдається втекти. Так, українські рейдові групи наловили в полон бойовиків з "Ахмату" глибоко в тилу від кордону.

"Полонених у Курській області реально дуже багато. Є навіть кадировці. Це добре, тому що їх завжди міняють насамперед і за вигідним курсом. На відміну від нікому не потрібних дурнів із російської глибинки і тим більше мобіків із "ЛДНР", яких не забирають із весни 2022 року, більше двох років", – зазначив український журналіст Денис Казанський.

Не встигли втекти: у Мережі з'явилося відео з полоненими кадирівцями

Росіяни риють траншеї поблизу Курської АЕС

Росіяни будує нові оборонні лінії поблизу Курської АЕС, повідомляє BBC Verify із посиланням на аерофотознімки. Автори повідомлення вказали, що супутникові знімки території біля АЕС за 10 серпня та старіші фото не співпадають. На знімках видно нові траншеї неподалік АЕС, найближча з них розташована приблизно за 8 км від заводу. Самі фото видання не публікувало.

Що про бої на Курщині кажуть росіяни

У Курській, Бєлгородській та Брянській областях російська влада оголосила режим "контртерористичної операції". За оцінками аналітиків ISW, Кремль вирішив оголосили саме КТО замість воєнного стану, "щоб зменшити масштаб українського вторгнення до Курської області і запобігти внутрішній паніці чи негативній реакції". Аналітики вказали на небажання Кремля вживати радикальніших заходів у відповідь на ситуацію.

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"Путін хоче уникнути повного переходу на воєнний режим і запобігти невдоволенню в суспільстві, що може загрожувати стабільності його режиму", – додали в ISW.

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила, що звернулася до міжнародної спільноти з вимогою засудити дії української армії у Курській області. Омбудсменка стверджує, що військові нібито порушують права людини.

Москалькова назвала наступ на території Курщини "варварським нападом", внаслідок якого "постраждали тисячі мирних жителів". Тому Росія скерувала до ООН заяву, у якій "вимагає засудити тероризм та вжити заходів щодо недопущення грубого масового порушення прав людини".

Заяви Путіна про ситуацію у прикордонні

Президент РФ Володимир Путін зібрав 12 серпня нараду щодо ситуації у прикордонних з Україною регіонах. Він відмовився оцінити ситуацію на кордоні, лише сказав, що "головне завдання зараз – вибити противника". За словами диктатора, після цього треба "забезпечити надійне прикриття кордону з Україною", а також "ефективну боротьбу з українськими ДРГ".

Не оминув Путін увагою і Захід, цинічно заявивши, що він "воює з РФ руками українців".

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Заяви українського керівництва про Курську область

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський заінтригував своїм новим дописом у Telegram. Він виклав своє фото біля мапи і коротко підписав його: "Продовжуємо операцію". Очевидно, це був натяк на події в Курській області.

Олександр Сирський

Водночас Зеленський у відеозверненні 11 серпня повідомив, що від початку літа з території Курської області було завдано майже 2000 ударів артилерією, мінометами та дронами по суміжній українській території у Сумській області.

"Ми фіксуємо всі місця, з яких російська армія завдає ударів... І кожен з таких ударів заслуговує на справедливу відповідь", – наголосив Зеленський.

Він назвав "цілком справедливим", щоб українці могли відповідати на цей терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити:

"Відповідними далекобійними ударами по місцях запуску ракет із Росії, відповідним знищенням російської військової логістики. Терор повинен програвати завжди – це базовий принцип захисту життя. І про це так само ми будемо й надалі говорити з партнерами – як ППО захищає життя, так і зняття обмежень на далекобійні удари збереже тисячі людських життів".

Яка мета операції в Курській області

Агентство AFP із посиланням на українського високопосадовця зі сфери безпеки повідомило, що мета операції в Курській області – "розтягнути" російські сили, завдати ворогу максимальних втрат та "дестабілізувати" країну. Чиновник зазначив, що операція "підняла бойовий дух" українських військових.

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Видання France24 із посиланням на військового чиновника поінформувало, що операція на Курщині спрямована на виявлення слабких місць російської оборони та дестабілізацію ситуації всередині країни. Офіцер запевнив, що українські сили дотримуватимуться міжнародного гуманітарного права і не мають намірів анексувати захоплені території.

За даними військового експерта Олександра Мусієнка, РФ могла почати перекидати до Курської та Бєлгородської областей солдатів Ленінградського військового округу. Таким чином у ворожого угруповання знизяться можливості вести наступ у Харківській області.

"У зв'язку з цим у ЗСУ з'являється шанс витіснити ворога з Харківської області, повністю встановивши контроль над державним кордоном... а також завершити питання про переривання логістики на цьому напрямі, встановивши контроль над Шебекиним і прилеглими селами", – висловився експерт.

За словами Мусієнка, таким чином ЗСУ можуть не тільки витіснити ворога, а ще й провести контратаки та зайти до Бєлгородської області, "змусити російське командування забирати свої сили зі сходу України".

Науковий співробітник Гуверівського інституту Стенфордського університету Томаш Блусевич вважає, що українські сили, швидше за все, вийдуть із Курська. Однак, це відбудеться лише після того, як вдасться примусили росіян перекинути туди кілька бригад із фронту.

Як операція на Курщині вплинула на фронт в Україні

Аналітик DeepState Роман Погорілий повідомив 11 серпня, що попри територіальні втрати у Курській області, ворог поки що не перекидає на територію РФ свої резерви із гарячих ділянок фронту в Україні та продовжує натиск на Покровськ, Торецьк, Вугледар та Куп’янськ. За словами експерта, навіть якщо якісь російські підрозділи з Покровського напрямку будуть переведені, українські бійці цього практично не відчують. Адже окупантів там дуже багато. Погорілий вважає, що командуванні РФ радше зніматиме свої підрозділи із південного напрямку, щоб посилити спротив на Курщині.

За оцінками ISW, український наступ у Курській області дозволив Силам оборони хоча б тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту та продовжити протистояння на всій території воєнних дій. Аналітики вказали, що прорив у Курській області змусив Кремль і російське військове командування відреагувати та перекинути сили та засоби до сектора, де українські війська розпочали атаку.

"Українська операція в Курській області і подальші можливі українські транскордонні вторгнення змушують Кремль і російське військове командування ухвалити рішення про те, чи розглядати тисячокілометровий міжнародний кордон з північно-східною Україною як діючий фронт, який Росія повинна захищати, а не як неактивну ділянку фронту, як вони ставилися до нього від осені 2022 року", – наголосили в ISW.

За інформацією військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, вороже командування стягує зараз до Курської області підрозділи практично з усіх напрямків фронту:

найближчий напрямок – Харківський. Звідти росіяни тягнуть підрозділи 138-ї ОМСБр, а також 79-го та 272-го МСП.

Куп'янський напрямок, зона відповідальності ГВ "Захід" – щонайменше два батальйони.

Найскладніший Покровський напрямок – забирають 810-у ОБр МП, яка раніше майже рік намагалася повернути контроль над Кринками.

"Але всі ці дії настільки неквапливі, що, мабуть, коли це все підкріплення в повному складі прибуде в Курську область, то цілком може бути сформована повноцінна оборона неконтрольованих ділянок. Якщо, звичайно, прибудуть", – зауважив Коваленко.

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