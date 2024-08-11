Росіяни кажуть про прорив у ще одному районі Курської області

Російські псевдовоєнкори та пропагандисти кажуть, що нібито українські війська зайшли до Біловського району Курщини.

Російська влада визнала "прорив" ще в одному районі Курської області. Бої дійшли до Біловського району.

Про це заявив в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов.

"Вчора було зафіксовано захід української ДРГ на територію Біловського району, нашим захисникам вдалося ситуацію стабілізувати", - написав Смірнов.

Водночас він стверджує, що нібито станом на зараз у Біловському та Обоянському районах Курської області боїв немає.

Пропагандисти також заявляли, що нібито навколо населеного пункту Біла "все зайнято" українськими силами, а також писали про "захід" нової бригади і техніки.

Російські так звані "воєнкори" теж скаржилися на нову спробу прориву у Курській області. Йшлося саме про Біловський район на південь від міста Суджа. Це новий напрямок, до цього бої точилися у районі Суджі та Коренево.

Нагадаємо, у Мережі шириться відео, на якому ймовірно українські бійці встановлюють синьо-жовтий прапор у захопленому селі Гуєво Курської області.

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