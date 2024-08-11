Россияне говорят о прорыве в еще одном районе Курской области

Российские псевдовоенкоры и пропагандисты говорят, что якобы украинские войска зашли в Беловский район Курщины.

Российские власти признали "прорыв" еще в одном районе Курской области. Бои дошли до Беловского района.

Об этом заявил и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"Вчера был зафиксирован вход украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать", — написал Смирнов.

В то же время он утверждает, что якобы по состоянию на данный момент в Беловском и Обоянском районах Курской области боев нет.

Пропагандисты также заявляли, что якобы вокруг населенного пункта Белая "все занято" украинскими силами, а также писали о "заходе" новой бригады и техники.

Российские так называемые "военкоры" тоже жаловались на новую попытку прорыва в Курской области. Речь шла именно о Беловском районе к югу от города Суджа. Это новое направление, до этого бои шли в районе Суджи и Коренево.

Напомним, в Сети распространяется видео, на котором, вероятно, украинские бойцы устанавливают сине-желтый флаг в захваченном селе Гуево Курской области.

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