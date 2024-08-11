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В Курске — "бавовна": якобы "работает ПВО"

В Курске — "бавовна": якобы "работает ПВО"

Местные жители публикуют последствия атаки / Фото: из соцсетей

Местные жители паникуют и жалуются на взрывы

В Курске и соседнем Курчатовом раздался ряд взрывов.

Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

По предварительной информации, речь идет о минимуме 10 взрывов.

Якобы "работает ПВО".

Также и. губернатора Курской области России Алексей Смирнов заявил о ракетной опасности и работе ПВО в Курске.

Местные паблики сообщают об уже второй волне "атаки ВСУ". Мол, она едва ли не самая мощная с начала войны.

Напомним, наступление в Курской области РФ, стратегические задачи которого командование Сил обороны Украины до сих пор не раскрывает, может привести к скорейшему окончанию войны. Киев, таким образом, может готовить основу для потенциальных переговоров.

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