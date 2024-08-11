У Курську - "бавовна": нібито "працює ППО"

Місцеві жителі панікують та скаржаться на вибухи
У Курську та сусіднім Курчатовом пролунала низка вибухів.
Про це місцеві жителі повідомляють у соціальних мережах.
За попередньою інформацією, йдеться про мінімум 10 вибухів.
Нібито "працює ППО".
Також в.о. губернатора Курської області Росії Олексій Смирнов заявив про ракетну небезпеку і роботу ППО в Курську.
Місцеві пабліки повідомляють про уже другу хвилю "атаки ЗСУ". Мовляв, вона чи не найпотужніша від початку війни.
Нагадаємо, наступ у Курській області РФ, стратегічні завдання якого командування Сил оборони України досі не розкриває, може призвести до швидшого закінчення війни. Київ у такий спосіб може готувати основу для потенційних переговорів.
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