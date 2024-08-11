День ангела 11 серпня: кого та як вітати з іменинами

11 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 11 серпня

11 серпня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Василя, Макара, Максима, Марка, Федора, Марію.

Олександр — давньогрецьке ім'я, означає "захисник". В дитинстві мужній та справедливий. В дорослому віці стає сміливим, довго обирає собі супутницю життя.

Василь — походить з Давньої Греції, перекладається як "цар". В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає дуже приємною у спілкуванні людиною.

Макар — від давньогрецької мови, тлумачиться як "блаженний". В дитинстві часто невпевнений у собі. В дорослому віці стає добрим, скромним і врівноваженим.

Максим — походить від римського слова, означає "найвеличніший". В дитинстві сором'язливий та невпевнений у собі. В дорослому віці стає дещо жорстким, категоричним.

Марк — походить з латині, перекладається як "молоток". В дитинстві має складний характер. В дорослому віці стає егоїстичним, мужнім, має сильну волю.

Федір — давньогрецькі коріння, тлумачиться як "дарований Богом". В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає справжнім умільцем.

Марія — походить від давньоєврейської мови, означає "кохана". В дитинстві порядна і ласкава. В дорослому віці стає інтровертом, але товариською, завжди прийде на допомогу.

День ангела 11 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, надає сили і наснаги в житті, а кожен день приносить радість, удачу і незабутні моменти. Будь завжди щасливим і здоровим!

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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, направляючи тебе на правильний шлях, оберігаючи від негараздів і даруючи натхнення. Нехай кожен день буде наповнений радістю, любов’ю і добром!

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди тримає тебе під своїм крилом, допомагає втілювати найсміливіші мрії та надає сил для досягнення поставлених цілей. Бажаю безмежного щастя, здоров’я і любові!

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, даруючи тобі своє світло, тепло і підтримку. Бажаю тобі миру, гармонії, успіхів у всіх починаннях і нескінченної радості у житті!

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З Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від зла, допомагає у складних ситуаціях і надихає на добрі вчинки. Бажаю тобі щастя, здоров’я, гармонії та любові на кожен день!

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