РФ ночью атаковала Украину дронами и северокорейскими ракетами: отчет Воздушных сил Украины

В ночь на 11 августа Россия атаковала Украину четырьмя баллистическими ракетами KN-23 и 57 ударными дронами "Shahed". Силам ПВО удалось уничтожить 53 беспилотника.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Российские оккупанты запускали ракеты из Воронежской области, а дроны – из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска. Также они ударили по Покровску в Донецкой области, вероятно, из реактивной артиллерии.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.

"О российских ударах северокорейскими ракетами скажу следующее: баллистические KN-23, хотя и редко достигают желаемых целей, представляют серьезную угрозу населению", — подчеркнул Олещук.

Напомним, во время ночного удара российских баллистических ракет в Киевской области погибли отец и сын. Еще три человека получили ранения.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что с 24 февраля 2022 года по конец июня 2024 года из-за боевых действий в Украине пострадали не менее 33 878 гражданских. В частности, в ООН подтвердили данные о гибели 11 284 человек. В организации подчеркивают, что реальное количество жертв может быть больше.

Тем временем Россия, которая за двое суток убила, по меньшей мере, 15 мирных жителей Украины, в том числе троих детей, пожаловалась на "нарушение прав человека" в Курской области. Россияне обратились к ООН с требованием "осудить действия Украины в Курской области".

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