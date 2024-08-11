В воздушном пространстве Украины находится более 35 вражеских беспилотников

Россияне снова запустили ударные беспилотники
Мониторинговые каналы сообщают о значительном количестве в воздушном пространстве Украины — около 35. Они двигаются по разным направлениям.
Воздушные Силы ВСУ предупреждают о том, что группа вражеских беспилотников залетает в Киевскую область.
Дроны в Винницкой области двигаются в направлении Хмельницкой области.
Большинство беспилотников – в Николаевской области.
А также речь идет о движении новых групп через Херсонщину.
"Угроза для Николаева актуальна. Вдали от окон", — предупреждают мониторинговые каналы.
Напомним, что ранее в Киеве и нескольких украинских регионах раздались взрывы.
Как сообщалось, ранее Россия атаковала Украину ударными БПЛА. В частности, в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
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