В воздушном пространстве Украины находится более 35 вражеских беспилотников

Мониторинговые каналы сообщают о значительном количестве в воздушном пространстве Украины — около 35. Они двигаются по разным направлениям.

Воздушные Силы ВСУ предупреждают о том, что группа вражеских беспилотников залетает в Киевскую область.

Дроны в Винницкой области двигаются в направлении Хмельницкой области.

Большинство беспилотников – в Николаевской области.

А также речь идет о движении новых групп через Херсонщину.

"Угроза для Николаева актуальна. Вдали от окон", — предупреждают мониторинговые каналы.

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Напомним, что ранее в Киеве и нескольких украинских регионах раздались взрывы.

Как сообщалось, ранее Россия атаковала Украину ударными БПЛА. В частности, в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

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