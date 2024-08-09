Россия атакует Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 9 августа атакуют Украину ударными беспилотниками.

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Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что БПЛА двигаются с Донецком области в направлении Днепропетровщины. Позже в Воздушных силах сообщили, что беспилотники двигаются в направлении Днепра.

"БпЛА на Днепропетровщине двигается в направлении Днепра с востока", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ мощно ударила по Украине "Шахедами".

Кроме того, мы также информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.

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