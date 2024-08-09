Россия атакует Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 9 августа атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что БПЛА двигаются с Донецком области в направлении Днепропетровщины. Позже в Воздушных силах сообщили, что беспилотники двигаются в направлении Днепра.
"БпЛА на Днепропетровщине двигается в направлении Днепра с востока", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ мощно ударила по Украине "Шахедами".
Кроме того, мы также информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.
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