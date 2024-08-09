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Росія атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Росія атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 9 серпня атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що БпЛА рухаються з Донецьком області у напрямку Дніпропетровщини. Пізніше у Повітряних силах повідомили, що безпілотники рухаються у напрямку Дніпра.

"БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у напрямку Дніпра зі сходу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ потужно вдарила по Україні "Шахедами".

Крім того, ми також інформували, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.

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