Росія атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 9 серпня атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що БпЛА рухаються з Донецьком області у напрямку Дніпропетровщини. Пізніше у Повітряних силах повідомили, що безпілотники рухаються у напрямку Дніпра.
"БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у напрямку Дніпра зі сходу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ потужно вдарила по Україні "Шахедами".
Крім того, ми також інформували, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.
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