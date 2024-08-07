РФ потужно вдарила по Україні "Шахедами": скільки дронів вдалось збити

Вночі проти 7 серпня російські окупанти атакували ударними безпілотниками типу "Shahed". Силами ППО знищено 30 дронів.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Окупанти запускали БпЛА із районів російського Приморсько-Ахтарська та Єйська.

"У результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях", - йдеться у повідомленні.

Зі слів Олещука, було застосовано сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних сил.

Нагадаємо, вночі російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА. Зокрема, небезпека була для Києва і області.

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