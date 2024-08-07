У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: що відомо

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
У середу зранку, 7 серпня, у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.
Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Нагадаємо, вночі 7 серпня РФ потужно вдарила по Україні "Шахедами". Силами ППО знищено 30 дронів у кількох областях.