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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: що відомо

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: що відомо

Повітряна тривога. / Фото: Associated Press

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.  

У середу зранку, 7 серпня, у Києві  та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ. 

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на 09:44 середи, 7 серпня. / ©
Мапа тривог станом на 09:44 середи, 7 серпня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.  

Нагадаємо, вночі 7 серпня РФ потужно вдарила по Україні "Шахедами". Силами ППО знищено 30 дронів у кількох областях.

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