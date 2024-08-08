Вночі РФ вдарила по Україні ракетами і дронами: що вдалося збити силам ППО

Вночі проти четверга, 8 серпня, армія РФ завдала удару по Україні. Росіяни атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та чотирма ударними безпілотниками. Сили ППО знищили дві ракети і всі БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Окупанти запускали "Ісандери" по Харківщині із Бєлгородської області, а Х-59 - із повітряного простору над акваторією Азовського моря. БпЛА типу Shahed летіли із напрямку російського Єйська.

"У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та чотири ударних БпЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни атакували Сумську область. Стався "приліт" по селу Стецьківка. Інформації про травмованих чи загиблих немає.

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