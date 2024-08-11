Олимпиада-2024: все медалисты за 10 августа

В предпоследний день соревнований было разыграно 39 комплектов наград.

В субботу, 10 августа, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2024 в Париже. Было разыграно 39 комплектов наград.

В этот день Украина пополнила свою медальную копилку одной наградой – Ирина Коляденко стала серебряной призеркой в вольной борьбе.

Смотрите список всех медалистов пятнадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024.

Все медалисты пятнадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024 (10 августа)

Гольф (личный зачет, женщины):

1. Лидия Ко (Новая Зеландия)

2. Эстер Гензелайт (Германия)

3. Лин Сиюй (Китай)

Тяжелая атлетика (до 102 кг, мужчины):

1. Лю Хуаньхуа (Китай)

2. Акбар Джураев (Узбекистан)

3. Евгений Тихонцов (нейтральный спортсмен)

Тяжелая атлетика (более 102 кг, мужчины):

1. Лаша Талаходе (Грузия)

2. Вараздат Лалаян (Армения)

3. Гор Минасян (Бахрейн)

Тяжелая атлетика (до 81 кг, женщины):

1. Сольфрид Коанда (Норвегия)

2. Сара Ахмед (Египет)

3. Нейси Дахомес (Эквадор)

Спортивное скалолазание (сложность, женщины):

1. Янья Гарнбрет (Словения)

2. Брук Рабуту (США)

3. Джессика Пильц (Австрия)

Гребля на байдарках и каноэ (байдарки-одиночки, 500 м, женщины):

1. Лиза Каррингтон (Новая Зеландия)

2. Тамара Шипеш (Венгрия)

3. Эмма Йоргенсен (Дания)

Гребля на байдарках и каноэ (байдарки-одиночки, 1000 м, мужчины):

1. Йозеф Досталь (Чехия)

2. Адам Варга (Венгрия)

3. Балинт Копас (Венгрия)

Гребля на байдарках и каноэ (каноэ-одиночки, 200 м, женщины):

1. Кэти Венсон (Канада)

2. Невин Гаррисон (США)

3. Ярислейдис Дюбуа (Куба)

Волейбол (мужчины):

1. Франция

2. Польша

3. США

Художественная гимнастика (групповое многоборье):

1. Китай

2. Израиль

3. Италия

Гандбол (женщины):

1. Норвегия

2. Франция

3. Дания

Настольный теннис (команды, женщины):

1. Китай

2. Япония

3. Южная Корея

Прыжки в воду (вышка 10 м, мужчины):

1. Юань Цао (Китай)

2. Рикуто Тамаи (Япония)

3. Ноа Уильямс (Великобритания)

Водное поло (женщины):

1. Испания

2. Австралия

3. Нидерланды

Футбол (женщины):

1. США

2. Бразилия

3. Германия

Велоспорт (велотрек, медисон, мужчины):

1. Португалия

2. Италия

3. Дания

Современное пятиборье (мужчины):

1. Ахмед Эльгенди (Египет)

2. Тайшу Сато (Япония)

3. Джорджио Малан (Италия)

Легкая атлетика (марафон, мужчины):

1. Тамират Тола (Эфиопия)

2. Башир Абди (Бельгия)

3. Бенсон Кипруто (Кения)

Легкая атлетика (прыжки в высоту, мужчины):

1. Хэмиш Керр (Новая Зеландия)

2. Шелби МакЮэн (США)

3. Мутаз Баршим (Катар)

Легкая атлетика (бег, 800 м, мужчины):

1. Эммануэль Ваниони (Кения)

2. Марко Ароп (Канада)

3. Джамель Седжати (Алжир)

Легкая атлетика (метание копья, женщины):

1. Харука Китагучи (Япония)

2. Джо-Эйн ван Дик (ЮАР)

3. Никола Огродникова (Чехия)

Легкая атлетика (бег, 100 м с барьерами, женщины):

1. Масаи Расселл (США)

2. Сирена Самба-Майела (Франция)

3. Жасмин Камачо-Квинн (Пуэрто-Рико)

Легкая атлетика (бег, 5000 м, мужчины):

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия)

2. Рональд Квемои (Кения)

3. Грант Фишер (США)

Легкая атлетика (бег, 1500 м, женщины):

1. Фаит Кипьегон (Кения)

2. Джессика Галл (Австралия)

3. Джорджия Белл (Великобритания)

Легкая атлетика (бег, эстафета 4х400 м, мужчины):

1. США

2. Ботсвана

3. Великобритания

Легкая атлетика (бег, эстафета 4х400 м, женщины):

1. США

2. Нидерланды

3. Великобритания

Артистическое плавание (дуэты):

1. Китай

2. Великобритания

3. Нидерланды

Вольная борьба (до 74 кг, мужчины):

1. Разамбек Джамалов (Узбекистан)

2. Даичи Такатани (Япония)

3. Кайл Дейк (США)

3. Чермен Валиев (Албания)

Вольная борьба (до 125 кг, мужчины):

1. Гено Петриашвили (Грузия)

2. Амир Заре (Иран)

3. Таха Акгюль (Турция)

3. Гиорги Мешвилдишвили (Азербайджан)

Вольная борьба (до 62 кг, женщины):

1. Сакура Мотоки (Япония)

2. Ирина Коляденко (Украина)

3. Айсулуу Тыныбекова (Кыргызстан)

3. Грейс Буллен (Норвегия)

Тхэквондо (более 80 кг, мужчины):

1. Ариан Салими (Иран)

2. Кейден Каннингем (Великобритания)

3. Рафаэль Альба (Куба)

3. Шейк Сиссе (Кот д'Ивуар)

Тхэквондо (более 67 кг, женщины):

1. Альтеа Лорен (Франция)

2. Светлана Осипова (Узбекистан)

3. Ли Да-Бин (Южная Корея)

3. Нафия Кус Айдын (Турция)

Брейкинг (мужчины):

1. PHIL WIZARD (Канада)

2. DANY DANN (Франция)

3. VICTOR (США)

Баскетбол (мужчины):

1. США

2. Франция

3. Сербия

Пляжный волейбол (мужчины):

1. Швеция

2. Германия

3. Норвегия

Бокс (до 57 кг, женщины):

1. Линь Юйтин (Китайский Тайбэй)

2. Юлия Шеремета (Польша)

3. Эсра Кахраман (Турция)

3. Нести Петецио (Филиппины)

Бокс (до 57 кг, мужчины):

1. Абдумалик Халоков (Узбекистан)

2. Мунарбек Сеитвек Уулу (Кыргызстан)

3. Чарли Сеньор (Австралия)

3. Хавьер Диас (Болгария)

Бокс (до 75 кг, женщины):

1. Ли Цянь (Китай)

2. Атейна Билон (Панама)

3. Кейтлин Паркер (Австралия)

3. Синди Нгамба (Беженцы)

Бокс (более 92 кг, мужчины):

1. Баходир Джалолов (Узбекистан)

2. Айюб эль-Айссауи (Испания)

3. Нелви Тиафак (Германия)

3. Джамили-Дини Муэнде (Франция)

Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта.

После 15-го соревновательного дня Украина имеет двенадцать наград на ОИ-2024: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. "Сине-желтые" занимают 21-ю позицию в медальном зачете.

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