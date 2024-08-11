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Олимпиада-2024: все медалисты за 10 августа

Олимпиада-2024: все медалисты за 10 августа

Ирина Коляденко с "серебром" Олимпиады-2024 / Фото: Associated Press

В предпоследний день соревнований было разыграно 39 комплектов наград.

В субботу, 10 августа, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2024 в Париже. Было разыграно 39 комплектов наград.

В этот день Украина пополнила свою медальную копилку одной наградой – Ирина Коляденко стала серебряной призеркой в вольной борьбе.

Смотрите список всех медалистов пятнадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024.

Все медалисты пятнадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024 (10 августа)

Гольф (личный зачет, женщины):

  • 1. Лидия Ко (Новая Зеландия)
  • 2. Эстер Гензелайт (Германия)
  • 3. Лин Сиюй (Китай)

Тяжелая атлетика (до 102 кг, мужчины):

  • 1. Лю Хуаньхуа (Китай)
  • 2. Акбар Джураев (Узбекистан)
  • 3. Евгений Тихонцов (нейтральный спортсмен)

Тяжелая атлетика (более 102 кг, мужчины):

  • 1. Лаша Талаходе (Грузия)
  • 2. Вараздат Лалаян (Армения)
  • 3. Гор Минасян (Бахрейн)

Тяжелая атлетика (до 81 кг, женщины):

  • 1. Сольфрид Коанда (Норвегия)
  • 2. Сара Ахмед (Египет)
  • 3. Нейси Дахомес (Эквадор)

Спортивное скалолазание (сложность, женщины):

  • 1. Янья Гарнбрет (Словения)
  • 2. Брук Рабуту (США)
  • 3. Джессика Пильц (Австрия)

Гребля на байдарках и каноэ (байдарки-одиночки, 500 м, женщины):

  • 1. Лиза Каррингтон (Новая Зеландия)
  • 2. Тамара Шипеш (Венгрия)
  • 3. Эмма Йоргенсен (Дания)

Гребля на байдарках и каноэ (байдарки-одиночки, 1000 м, мужчины):

  • 1. Йозеф Досталь (Чехия)
  • 2. Адам Варга (Венгрия)
  • 3. Балинт Копас (Венгрия)

Гребля на байдарках и каноэ (каноэ-одиночки, 200 м, женщины):

  • 1. Кэти Венсон (Канада)
  • 2. Невин Гаррисон (США)
  • 3. Ярислейдис Дюбуа (Куба)

Волейбол (мужчины):

  • 1. Франция
  • 2. Польша
  • 3. США

Художественная гимнастика (групповое многоборье):

  • 1. Китай
  • 2. Израиль
  • 3. Италия

Гандбол (женщины):

  • 1. Норвегия
  • 2. Франция
  • 3. Дания

Настольный теннис (команды, женщины):

  • 1. Китай
  • 2. Япония
  • 3. Южная Корея

Прыжки в воду (вышка 10 м, мужчины):

  • 1. Юань Цао (Китай)
  • 2. Рикуто Тамаи (Япония)
  • 3. Ноа Уильямс (Великобритания)

Водное поло (женщины):

  • 1. Испания
  • 2. Австралия
  • 3. Нидерланды

Футбол (женщины):

  • 1. США
  • 2. Бразилия
  • 3. Германия

Велоспорт (велотрек, медисон, мужчины):

  • 1. Португалия
  • 2. Италия
  • 3. Дания

Современное пятиборье (мужчины):

  • 1. Ахмед Эльгенди (Египет)
  • 2. Тайшу Сато (Япония)
  • 3. Джорджио Малан (Италия)

Легкая атлетика (марафон, мужчины):

  • 1. Тамират Тола (Эфиопия)
  • 2. Башир Абди (Бельгия)
  • 3. Бенсон Кипруто (Кения)

Легкая атлетика (прыжки в высоту, мужчины):

  • 1. Хэмиш Керр (Новая Зеландия)
  • 2. Шелби МакЮэн (США)
  • 3. Мутаз Баршим (Катар)

Легкая атлетика (бег, 800 м, мужчины):

  • 1. Эммануэль Ваниони (Кения)
  • 2. Марко Ароп (Канада)
  • 3. Джамель Седжати (Алжир)

Легкая атлетика (метание копья, женщины):

  • 1. Харука Китагучи (Япония)
  • 2. Джо-Эйн ван Дик (ЮАР)
  • 3. Никола Огродникова (Чехия)

Легкая атлетика (бег, 100 м с барьерами, женщины):

  • 1. Масаи Расселл (США)
  • 2. Сирена Самба-Майела (Франция)
  • 3. Жасмин Камачо-Квинн (Пуэрто-Рико)

Легкая атлетика (бег, 5000 м, мужчины):

  • 1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия)
  • 2. Рональд Квемои (Кения)
  • 3. Грант Фишер (США)

Легкая атлетика (бег, 1500 м, женщины):

  • 1. Фаит Кипьегон (Кения)
  • 2. Джессика Галл (Австралия)
  • 3. Джорджия Белл (Великобритания)

Легкая атлетика (бег, эстафета 4х400 м, мужчины):

  • 1. США
  • 2. Ботсвана
  • 3. Великобритания

Легкая атлетика (бег, эстафета 4х400 м, женщины):

  • 1. США
  • 2. Нидерланды
  • 3. Великобритания

Артистическое плавание (дуэты):

  • 1. Китай
  • 2. Великобритания
  • 3. Нидерланды

Вольная борьба (до 74 кг, мужчины):

  • 1. Разамбек Джамалов (Узбекистан)
  • 2. Даичи Такатани (Япония)
  • 3. Кайл Дейк (США)
  • 3. Чермен Валиев (Албания)

Вольная борьба (до 125 кг, мужчины):

  • 1. Гено Петриашвили (Грузия)
  • 2. Амир Заре (Иран)
  • 3. Таха Акгюль (Турция)
  • 3. Гиорги Мешвилдишвили (Азербайджан)

Вольная борьба (до 62 кг, женщины):

  • 1. Сакура Мотоки (Япония)
  • 2. Ирина Коляденко (Украина)
  • 3. Айсулуу Тыныбекова (Кыргызстан)
  • 3. Грейс Буллен (Норвегия)

Тхэквондо (более 80 кг, мужчины):

  • 1. Ариан Салими (Иран)
  • 2. Кейден Каннингем (Великобритания)
  • 3. Рафаэль Альба (Куба)
  • 3. Шейк Сиссе (Кот д'Ивуар)

Тхэквондо (более 67 кг, женщины):

  • 1. Альтеа Лорен (Франция)
  • 2. Светлана Осипова (Узбекистан)
  • 3. Ли Да-Бин (Южная Корея)
  • 3. Нафия Кус Айдын (Турция)

Брейкинг (мужчины):

  • 1. PHIL WIZARD (Канада)
  • 2. DANY DANN (Франция)
  • 3. VICTOR (США)

Баскетбол (мужчины):

  • 1. США
  • 2. Франция
  • 3. Сербия

Пляжный волейбол (мужчины):

  • 1. Швеция
  • 2. Германия
  • 3. Норвегия

Бокс (до 57 кг, женщины):

  • 1. Линь Юйтин (Китайский Тайбэй)
  • 2. Юлия Шеремета (Польша)
  • 3. Эсра Кахраман (Турция)
  • 3. Нести Петецио (Филиппины)

Бокс (до 57 кг, мужчины):

  • 1. Абдумалик Халоков (Узбекистан)
  • 2. Мунарбек Сеитвек Уулу (Кыргызстан)
  • 3. Чарли Сеньор (Австралия)
  • 3. Хавьер Диас (Болгария)

Бокс (до 75 кг, женщины):

  • 1. Ли Цянь (Китай)
  • 2. Атейна Билон (Панама)
  • 3. Кейтлин Паркер (Австралия)
  • 3. Синди Нгамба (Беженцы)

Бокс (более 92 кг, мужчины):

  • 1. Баходир Джалолов (Узбекистан)
  • 2. Айюб эль-Айссауи (Испания)
  • 3. Нелви Тиафак (Германия)
  • 3. Джамили-Дини Муэнде (Франция)

Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта.

После 15-го соревновательного дня Украина имеет двенадцать наград на ОИ-2024: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. "Сине-желтые" занимают 21-ю позицию в медальном зачете.

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