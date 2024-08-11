Олимпиада-2024: все медалисты за 10 августа

В предпоследний день соревнований было разыграно 39 комплектов наград.
В субботу, 10 августа, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2024 в Париже. Было разыграно 39 комплектов наград.
В этот день Украина пополнила свою медальную копилку одной наградой – Ирина Коляденко стала серебряной призеркой в вольной борьбе.
Смотрите список всех медалистов пятнадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024.
Все медалисты пятнадцатого соревновательного дня Олимпиады-2024 (10 августа)
Гольф (личный зачет, женщины):
- 1. Лидия Ко (Новая Зеландия)
- 2. Эстер Гензелайт (Германия)
- 3. Лин Сиюй (Китай)
Тяжелая атлетика (до 102 кг, мужчины):
- 1. Лю Хуаньхуа (Китай)
- 2. Акбар Джураев (Узбекистан)
- 3. Евгений Тихонцов (нейтральный спортсмен)
Тяжелая атлетика (более 102 кг, мужчины):
- 1. Лаша Талаходе (Грузия)
- 2. Вараздат Лалаян (Армения)
- 3. Гор Минасян (Бахрейн)
Тяжелая атлетика (до 81 кг, женщины):
- 1. Сольфрид Коанда (Норвегия)
- 2. Сара Ахмед (Египет)
- 3. Нейси Дахомес (Эквадор)
Спортивное скалолазание (сложность, женщины):
- 1. Янья Гарнбрет (Словения)
- 2. Брук Рабуту (США)
- 3. Джессика Пильц (Австрия)
Гребля на байдарках и каноэ (байдарки-одиночки, 500 м, женщины):
- 1. Лиза Каррингтон (Новая Зеландия)
- 2. Тамара Шипеш (Венгрия)
- 3. Эмма Йоргенсен (Дания)
Гребля на байдарках и каноэ (байдарки-одиночки, 1000 м, мужчины):
- 1. Йозеф Досталь (Чехия)
- 2. Адам Варга (Венгрия)
- 3. Балинт Копас (Венгрия)
Гребля на байдарках и каноэ (каноэ-одиночки, 200 м, женщины):
- 1. Кэти Венсон (Канада)
- 2. Невин Гаррисон (США)
- 3. Ярислейдис Дюбуа (Куба)
Волейбол (мужчины):
- 1. Франция
- 2. Польша
- 3. США
Художественная гимнастика (групповое многоборье):
- 1. Китай
- 2. Израиль
- 3. Италия
Гандбол (женщины):
- 1. Норвегия
- 2. Франция
- 3. Дания
Настольный теннис (команды, женщины):
- 1. Китай
- 2. Япония
- 3. Южная Корея
Прыжки в воду (вышка 10 м, мужчины):
- 1. Юань Цао (Китай)
- 2. Рикуто Тамаи (Япония)
- 3. Ноа Уильямс (Великобритания)
Водное поло (женщины):
- 1. Испания
- 2. Австралия
- 3. Нидерланды
Футбол (женщины):
- 1. США
- 2. Бразилия
- 3. Германия
Велоспорт (велотрек, медисон, мужчины):
- 1. Португалия
- 2. Италия
- 3. Дания
Современное пятиборье (мужчины):
- 1. Ахмед Эльгенди (Египет)
- 2. Тайшу Сато (Япония)
- 3. Джорджио Малан (Италия)
Легкая атлетика (марафон, мужчины):
- 1. Тамират Тола (Эфиопия)
- 2. Башир Абди (Бельгия)
- 3. Бенсон Кипруто (Кения)
Легкая атлетика (прыжки в высоту, мужчины):
- 1. Хэмиш Керр (Новая Зеландия)
- 2. Шелби МакЮэн (США)
- 3. Мутаз Баршим (Катар)
Легкая атлетика (бег, 800 м, мужчины):
- 1. Эммануэль Ваниони (Кения)
- 2. Марко Ароп (Канада)
- 3. Джамель Седжати (Алжир)
Легкая атлетика (метание копья, женщины):
- 1. Харука Китагучи (Япония)
- 2. Джо-Эйн ван Дик (ЮАР)
- 3. Никола Огродникова (Чехия)
Легкая атлетика (бег, 100 м с барьерами, женщины):
- 1. Масаи Расселл (США)
- 2. Сирена Самба-Майела (Франция)
- 3. Жасмин Камачо-Квинн (Пуэрто-Рико)
Легкая атлетика (бег, 5000 м, мужчины):
- 1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия)
- 2. Рональд Квемои (Кения)
- 3. Грант Фишер (США)
Легкая атлетика (бег, 1500 м, женщины):
- 1. Фаит Кипьегон (Кения)
- 2. Джессика Галл (Австралия)
- 3. Джорджия Белл (Великобритания)
Легкая атлетика (бег, эстафета 4х400 м, мужчины):
- 1. США
- 2. Ботсвана
- 3. Великобритания
Легкая атлетика (бег, эстафета 4х400 м, женщины):
- 1. США
- 2. Нидерланды
- 3. Великобритания
Артистическое плавание (дуэты):
- 1. Китай
- 2. Великобритания
- 3. Нидерланды
Вольная борьба (до 74 кг, мужчины):
- 1. Разамбек Джамалов (Узбекистан)
- 2. Даичи Такатани (Япония)
- 3. Кайл Дейк (США)
- 3. Чермен Валиев (Албания)
Вольная борьба (до 125 кг, мужчины):
- 1. Гено Петриашвили (Грузия)
- 2. Амир Заре (Иран)
- 3. Таха Акгюль (Турция)
- 3. Гиорги Мешвилдишвили (Азербайджан)
Вольная борьба (до 62 кг, женщины):
- 1. Сакура Мотоки (Япония)
- 2. Ирина Коляденко (Украина)
- 3. Айсулуу Тыныбекова (Кыргызстан)
- 3. Грейс Буллен (Норвегия)
Тхэквондо (более 80 кг, мужчины):
- 1. Ариан Салими (Иран)
- 2. Кейден Каннингем (Великобритания)
- 3. Рафаэль Альба (Куба)
- 3. Шейк Сиссе (Кот д'Ивуар)
Тхэквондо (более 67 кг, женщины):
- 1. Альтеа Лорен (Франция)
- 2. Светлана Осипова (Узбекистан)
- 3. Ли Да-Бин (Южная Корея)
- 3. Нафия Кус Айдын (Турция)
Брейкинг (мужчины):
- 1. PHIL WIZARD (Канада)
- 2. DANY DANN (Франция)
- 3. VICTOR (США)
Баскетбол (мужчины):
- 1. США
- 2. Франция
- 3. Сербия
Пляжный волейбол (мужчины):
- 1. Швеция
- 2. Германия
- 3. Норвегия
Бокс (до 57 кг, женщины):
- 1. Линь Юйтин (Китайский Тайбэй)
- 2. Юлия Шеремета (Польша)
- 3. Эсра Кахраман (Турция)
- 3. Нести Петецио (Филиппины)
Бокс (до 57 кг, мужчины):
- 1. Абдумалик Халоков (Узбекистан)
- 2. Мунарбек Сеитвек Уулу (Кыргызстан)
- 3. Чарли Сеньор (Австралия)
- 3. Хавьер Диас (Болгария)
Бокс (до 75 кг, женщины):
- 1. Ли Цянь (Китай)
- 2. Атейна Билон (Панама)
- 3. Кейтлин Паркер (Австралия)
- 3. Синди Нгамба (Беженцы)
Бокс (более 92 кг, мужчины):
- 1. Баходир Джалолов (Узбекистан)
- 2. Айюб эль-Айссауи (Испания)
- 3. Нелви Тиафак (Германия)
- 3. Джамили-Дини Муэнде (Франция)
Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.
Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта.
После 15-го соревновательного дня Украина имеет двенадцать наград на ОИ-2024: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. "Сине-желтые" занимают 21-ю позицию в медальном зачете.
Читайте также:
Олимпийские игры-2024: медальный зачет
Олимпиада-2024: кто из украинских спортсменов завоевал медали и сколько денег они заработали
Олимпийские игры-2024 – день 15: результаты выступлений украинцев за 10 августа