Над Украиной роятся беспилотники: куда двигаются

Находитесь в укрытиях до окончания отбоя.
В ночь на 11 августа 2024 года в Украине продолжается атака вражеских беспилотников.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
В частности:
- БпЛА в Николаевской области двигаются на северо-запад.
- БПЛА в Днепропетровской области, район Кривого Рога.
- Новые БПЛА в Харьковской области. Следуют в направлении Сумщины.
- Несколько групп беспилотников из Днепропетровской и Николаевской областей входят в воздушное пространство Кировоградщины.
Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности ваших близких. Находитесь в укрытиях.
Часть Украины "покраснела" из-за вражеских ударных дронов.
Напомним, наступление в Курской области РФ, стратегические задачи которого командование Сил обороны Украины до сих пор не раскрывает, может привести к скорейшему окончанию войны, которую развязала Россия.
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