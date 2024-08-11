Над Україною рояться безпілотники: куди рухаються

Перебувайте в укриттях до закінчення відбою.

У ніч проти 11 серпня 2024 року в Україні триває атака ворожих безпілотників.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Зокрема:

БпЛА на Миколаївщині рухаються на північний захід.

БпЛА у Дніпропетровській області, район Кривого Рогу.

Нові БпЛА на Харківщині. Прямують у напрямку Сумщини.

Кілька груп безпілотників із Дніпропетровської та Миколаївської областей заходять у повітряний простір Кіровоградщини.

Потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку вашу близьких. Перебувайте в укриттях.

Частина України "почервоніла" через ворожі ударні дрони.

Нагадаємо, наступ у Курській області РФ, стратегічні завдання якого командування Сил оборони України досі не розкриває, може призвести до швидшого закінчення війни, яку розв’язала Росія.

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