Над Україною рояться безпілотники: куди рухаються

Перебувайте в укриттях до закінчення відбою.
У ніч проти 11 серпня 2024 року в Україні триває атака ворожих безпілотників.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
Зокрема:
- БпЛА на Миколаївщині рухаються на північний захід.
- БпЛА у Дніпропетровській області, район Кривого Рогу.
- Нові БпЛА на Харківщині. Прямують у напрямку Сумщини.
- Кілька груп безпілотників із Дніпропетровської та Миколаївської областей заходять у повітряний простір Кіровоградщини.
Потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку вашу близьких. Перебувайте в укриттях.
Частина України "почервоніла" через ворожі ударні дрони.
Нагадаємо, наступ у Курській області РФ, стратегічні завдання якого командування Сил оборони України досі не розкриває, може призвести до швидшого закінчення війни, яку розв’язала Росія.
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