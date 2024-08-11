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Над Україною рояться безпілотники: куди рухаються

Над Україною рояться безпілотники: куди рухаються

У низці українських регіонів оголошена повітряна тривога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях до закінчення відбою.

У ніч проти 11 серпня 2024 року в Україні триває атака ворожих безпілотників.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Зокрема: 

  • БпЛА на Миколаївщині рухаються на північний захід. 
  • БпЛА у Дніпропетровській області, район Кривого Рогу. 
  • Нові БпЛА на Харківщині. Прямують у напрямку Сумщини.
  • Кілька груп безпілотників із Дніпропетровської та Миколаївської областей заходять у повітряний простір Кіровоградщини. 

Потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку вашу близьких. Перебувайте в укриттях. 

Частина України "почервоніла" через ворожі ударні дрони. 

Нагадаємо, наступ у Курській області РФ, стратегічні завдання якого командування Сил оборони України досі не розкриває, може призвести до швидшого закінчення війни, яку розв’язала Росія.

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