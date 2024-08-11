Олімпіада-2024: усі медалісти за 10 серпня

У передостанній день змагань було розіграно 39 комплектів нагород.
У суботу, 10 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 39 комплектів нагород.
Цього дня Україна поповнила свою медальну скарбничку однією нагородою – Ірина Коляденко стала срібною призеркою у вільній боротьбі.
Дивіться список усіх медалістів п'ятнадцятого змагального дня Олімпіади-2024.
Усі медалісти п'ятнадцятого змагального дня Олімпіади-2024 (10 серпня)
Гольф (особистий залік, жінки):
- 1. Лідія Ко (Нова Зеландія)
- 2. Естер Гензелайт (Німеччина)
- 3. Лін Сіюй (Китай)
Важка атлетика (до 102 кг, чоловіки):
- 1. Лю Хуаньхуа (Китай)
- 2. Акбар Джураєв (Узбекистан)
- 3. Євгєній Тихонцов (нейтральний спортсмен)
Важка атлетика (понад 102 кг, чоловіки):
- 1. Лаша Талахадзе (Грузія)
- 2. Вараздат Лалаян (Вірменія)
- 3. Гор Мінасян (Бахрейн)
Важка атлетика (до 81 кг, жінки):
- 1. Сольфрід Коанда (Норвегія)
- 2. Сара Ахмед (Єгипет)
- 3. Нейсі Дахомес (Еквадор)
Спортивне скелелазіння (складність, жінки):
- 1. Янья Гарнбрет (Словенія)
- 2. Брук Рабуту (США)
- 3. Джессіка Пільц (Австрія)
Веслування на байдарках і каное (байдарки-одиночки, 500 м, жінки):
- 1. Ліза Каррінгтон (Нова Зеландія)
- 2. Тамара Шипеш (Угорщина)
- 3. Емма Йоргенсен (Данія)
Веслування на байдарках і каное (байдарки-одиночки, 1000 м, чоловіки):
- 1. Йозеф Досталь (Чехія)
- 2. Адам Варга (Угорщина)
- 3. Балінт Копас (Угорщина)
Веслування на байдарках і каное (каное-одиночки, 200 м, жінки):
- 1. Кеті Венсан (Канада)
- 2. Невін Гаррісон (США)
- 3. Яріслейдіс Дюбуа (Куба)
Волейбол (чоловіки):
- 1. Франція
- 2. Польща
- 3. США
Художня гімнастика (групове багатоборство):
- 1. Китай
- 2. Ізраїль
- 3. Італія
Гандбол (жінки):
- 1. Норвегія
- 2. Франція
- 3. Данія
Настільний теніс (команди, жінки):
- 1. Китай
- 2. Японія
- 3. Південна Корея
Стрибки у воду (вишка 10 м, чоловіки):
- 1. Юань Цао (Китай)
- 2. Рікуто Тамаї (Японія)
- 3. Ноа Вільямс (Велика Британія)
Водне поло (жінки):
- 1. Іспанія
- 2. Австралія
- 3. Нідерланди
Футбол (жінки):
- 1. США
- 2. Бразилія
- 3. Німеччина
Велоспорт (велотрек, медісон, чоловіки):
- 1. Португалія
- 2. Італія
- 3. Данія
Сучасне п'ятиборство (чоловіки):
- 1. Ахмед Ельгенді (Єгипет)
- 2. Тайшу Сато (Японія)
- 3. Джорджіо Малан (Італія)
Легка атлетика (марафон, чоловіки):
- 1. Тамірат Тола (Ефіопія)
- 2. Башир Абді (Бельгія)
- 3. Бенсон Кіпруто (Кенія)
Легка атлетика (стрибки у висоту, чоловіки):
- 1. Хеміш Керр (Нова Зеландія)
- 2. Шелбі МакЮен (США)
- 3. Мутаз Баршим (Катар)
Легка атлетика (біг, 800 м, чоловіки):
- 1. Еммануель Ваніоні (Кенія)
- 2. Марко Ароп (Канада)
- 3. Джамель Седжаті (Алжир)
Легка атлетика (метання списа, жінки):
- 1. Харука Кітагучі (Японія)
- 2. Джо-Ейн ван Дік (ПАР)
- 3. Нікола Огроднікова (Чехія)
Легка атлетика (біг, 100 м з бар'єрами, жінки):
- 1. Масаї Расселл (США)
- 2. Сирена Самба-Маєла (Франція)
- 3. Жасмін Камачо-Квінн (Пуерто-Ріко)
Легка атлетика (біг, 5000 м, чоловіки):
- 1. Якоб Інгебрігтсен (Норвегія)
- 2. Рональд Квемої (Кенія)
- 3. Грант Фішер (США)
Легка атлетика (біг, 1500 м, жінки):
- 1. Фаїт Кіп'єгон (Кенія)
- 2. Джессіка Галл (Австралія)
- 3. Джорджія Белл (Велика Британія)
Легка атлетика (біг, естафета 4х400 м, чоловіки):
- 1. США
- 2. Ботсвана
- 3. Велика Британія
Легка атлетика (біг, естафета 4х400 м, жінки):
- 1. США
- 2. Нідерланди
- 3. Велика Британія
Артистичне плавання (дуети):
- 1. Китай
- 2. Велика Британія
- 3. Нідерланди
Вільна боротьба (до 74 кг, чоловіки):
- 1. Разамбек Джамалов (Узбекистан)
- 2. Даїчі Такатані (Японія)
- 3. Кайл Дейк (США)
- 3. Чермен Валієв (Албанія)
Вільна боротьба (до 125 кг, чоловіки):
- 1. Гено Петріашвілі (Грузія)
- 2. Амір Заре (Іран)
- 3. Таха Акгюль (Туреччина)
- 3. Гіоргі Мешвілдішвілі (Азербайджан)
Вільна боротьба (до 62 кг, жінки):
- 1. Сакура Мотокі (Японія)
- 2. Ірина Коляденко (Україна)
- 3. Айсулуу Тинибекова (Киргизстан)
- 3. Грейс Буллен (Норвегія)
Тхеквондо (понад 80 кг, чоловіки):
- 1. Аріан Салімі (Іран)
- 2. Кейден Каннінгем (Велика Британія)
- 3. Рафаель Альба (Куба)
- 3. Шейк Сіссе (Кот д'Івуар)
Тхеквондо (понад 67 кг, жінки):
- 1. Альтеа Лорен (Франція)
- 2. Светлана Осіпова (Узбекистан)
- 3. Лі Да-Бін (Південна Корея)
- 3. Нафія Кус Айдин (Туреччина)
Брейкінг (чоловіки):
- 1. PHIL WIZARD (Канада)
- 2. DANY DANN (Франція)
- 3. VICTOR (США)
Баскетбол (чоловіки):
- 1. США
- 2. Франція
- 3. Сербія
Пляжний волейбол (чоловіки):
- 1. Швеція
- 2. Німеччина
- 3. Норвегія
Бокс (до 57 кг, жінки):
- 1. Лінь Юйтін (Китайський Тайбей)
- 2. Юлія Шеремета (Польща)
- 3. Есра Кахраман (Туреччина)
- 3. Несті Петеціо (Філіппіни)
Бокс (до 57 кг, чоловіки):
- 1. Абдумалік Халоков (Узбекистан)
- 2. Мунарбек Сеїтвек Уулу (Киргизстан)
- 3. Чарлі Сеньор (Австралія)
- 3. Хав’єр Діас (Болгарія)
Бокс (до 75 кг, жінки):
- 1. Лі Цянь (Китай)
- 2. Атейна Білон (Панама)
- 3. Кейтлін Паркер (Австралія)
- 3. Сінді Нгамба (Біженці)
Бокс (понад 92 кг, чоловіки):
- 1. Баходір Джалолов (Узбекистан)
- 2. Айюб ель-Айссауї (Іспанія)
- 3. Нелві Тіафак (Німеччина)
- 3. Джамілі-Діні Муендзе (Франція)
Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі завершаться 11 серпня.
Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.
Після 15-го змагального дня Україна має дванадцять нагород на ОІ-2024: три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові. "Синьо-жовті" посідають 21-шу позицію в медальному заліку.
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