Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Олімпіада-2024: усі медалісти за 10 серпня

Олімпіада-2024: усі медалісти за 10 серпня

Ірина Коляденко зі "сріблом" Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

У передостанній день змагань було розіграно 39 комплектів нагород.

У суботу, 10 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 39 комплектів нагород.

Цього дня Україна поповнила свою медальну скарбничку однією нагородою – Ірина Коляденко стала срібною призеркою у вільній боротьбі.

Дивіться список усіх медалістів п'ятнадцятого змагального дня Олімпіади-2024.

Усі медалісти п'ятнадцятого змагального дня Олімпіади-2024 (10 серпня)

Гольф (особистий залік, жінки):

  • 1. Лідія Ко (Нова Зеландія)
  • 2. Естер Гензелайт (Німеччина)
  • 3. Лін Сіюй (Китай)

Важка атлетика (до 102 кг, чоловіки):

  • 1. Лю Хуаньхуа (Китай)
  • 2. Акбар Джураєв (Узбекистан)
  • 3. Євгєній Тихонцов (нейтральний спортсмен)

Важка атлетика (понад 102 кг, чоловіки):

  • 1. Лаша Талахадзе (Грузія)
  • 2. Вараздат Лалаян (Вірменія)
  • 3. Гор Мінасян (Бахрейн)

Важка атлетика (до 81 кг, жінки):

  • 1. Сольфрід Коанда (Норвегія)
  • 2. Сара Ахмед (Єгипет)
  • 3. Нейсі Дахомес (Еквадор)

Спортивне скелелазіння (складність, жінки):

  • 1. Янья Гарнбрет (Словенія)
  • 2. Брук Рабуту (США)
  • 3. Джессіка Пільц (Австрія)

Веслування на байдарках і каное (байдарки-одиночки, 500 м, жінки):

  • 1. Ліза Каррінгтон (Нова Зеландія)
  • 2. Тамара Шипеш (Угорщина)
  • 3. Емма Йоргенсен (Данія)

Веслування на байдарках і каное (байдарки-одиночки, 1000 м, чоловіки):

  • 1. Йозеф Досталь (Чехія)
  • 2. Адам Варга (Угорщина)
  • 3. Балінт Копас (Угорщина)

Веслування на байдарках і каное (каное-одиночки, 200 м, жінки):

  • 1. Кеті Венсан (Канада)
  • 2. Невін Гаррісон (США)
  • 3. Яріслейдіс Дюбуа (Куба)

Волейбол (чоловіки):

  • 1. Франція
  • 2. Польща
  • 3. США

Художня гімнастика (групове багатоборство):

  • 1. Китай
  • 2. Ізраїль
  • 3. Італія

Гандбол (жінки):

  • 1. Норвегія
  • 2. Франція
  • 3. Данія

Настільний теніс (команди, жінки):

  • 1. Китай
  • 2. Японія
  • 3. Південна Корея

Стрибки у воду (вишка 10 м, чоловіки):

  • 1. Юань Цао (Китай)
  • 2. Рікуто Тамаї (Японія)
  • 3. Ноа Вільямс (Велика Британія)

Водне поло (жінки):

  • 1. Іспанія
  • 2. Австралія
  • 3. Нідерланди

Футбол (жінки):

  • 1. США
  • 2. Бразилія
  • 3. Німеччина

Велоспорт (велотрек, медісон, чоловіки):

  • 1. Португалія
  • 2. Італія
  • 3. Данія

Сучасне п'ятиборство (чоловіки):

  • 1. Ахмед Ельгенді (Єгипет)
  • 2. Тайшу Сато (Японія)
  • 3. Джорджіо Малан (Італія)

Легка атлетика (марафон, чоловіки):

  • 1. Тамірат Тола (Ефіопія)
  • 2. Башир Абді (Бельгія)
  • 3. Бенсон Кіпруто (Кенія)

Легка атлетика (стрибки у висоту, чоловіки):

  • 1. Хеміш Керр (Нова Зеландія)
  • 2. Шелбі МакЮен (США)
  • 3. Мутаз Баршим (Катар)

Легка атлетика (біг, 800 м, чоловіки):

  • 1. Еммануель Ваніоні (Кенія)
  • 2. Марко Ароп (Канада)
  • 3. Джамель Седжаті (Алжир)

Легка атлетика (метання списа, жінки):

  • 1. Харука Кітагучі (Японія)
  • 2. Джо-Ейн ван Дік (ПАР)
  • 3. Нікола Огроднікова (Чехія)

Легка атлетика (біг, 100 м з бар'єрами, жінки):

  • 1. Масаї Расселл (США)
  • 2. Сирена Самба-Маєла (Франція)
  • 3. Жасмін Камачо-Квінн (Пуерто-Ріко)

Легка атлетика (біг, 5000 м, чоловіки):

  • 1. Якоб Інгебрігтсен (Норвегія)
  • 2. Рональд Квемої (Кенія)
  • 3. Грант Фішер (США)

Легка атлетика (біг, 1500 м, жінки):

  • 1. Фаїт Кіп'єгон (Кенія)
  • 2. Джессіка Галл (Австралія)
  • 3. Джорджія Белл (Велика Британія)

Легка атлетика (біг, естафета 4х400 м, чоловіки):

  • 1. США
  • 2. Ботсвана
  • 3. Велика Британія

Легка атлетика (біг, естафета 4х400 м, жінки):

  • 1. США
  • 2. Нідерланди
  • 3. Велика Британія

Артистичне плавання (дуети):

  • 1. Китай
  • 2. Велика Британія
  • 3. Нідерланди

Вільна боротьба (до 74 кг, чоловіки):

  • 1. Разамбек Джамалов (Узбекистан)
  • 2. Даїчі Такатані (Японія)
  • 3. Кайл Дейк (США)
  • 3. Чермен Валієв (Албанія)

Вільна боротьба (до 125 кг, чоловіки):

  • 1. Гено Петріашвілі (Грузія)
  • 2. Амір Заре (Іран)
  • 3. Таха Акгюль (Туреччина)
  • 3. Гіоргі Мешвілдішвілі (Азербайджан)

Вільна боротьба (до 62 кг, жінки):

  • 1. Сакура Мотокі (Японія)
  • 2. Ірина Коляденко (Україна)
  • 3. Айсулуу Тинибекова (Киргизстан)
  • 3. Грейс Буллен (Норвегія)

Тхеквондо (понад 80 кг, чоловіки):

  • 1. Аріан Салімі (Іран)
  • 2. Кейден Каннінгем (Велика Британія)
  • 3. Рафаель Альба (Куба)
  • 3. Шейк Сіссе (Кот д'Івуар)

Тхеквондо (понад 67 кг, жінки):

  • 1. Альтеа Лорен (Франція)
  • 2. Светлана Осіпова (Узбекистан)
  • 3. Лі Да-Бін (Південна Корея)
  • 3. Нафія Кус Айдин (Туреччина)

Брейкінг (чоловіки):

  • 1. PHIL WIZARD (Канада)
  • 2. DANY DANN (Франція)
  • 3. VICTOR (США)

Баскетбол (чоловіки):

  • 1. США
  • 2. Франція
  • 3. Сербія

Пляжний волейбол (чоловіки):

  • 1. Швеція
  • 2. Німеччина
  • 3. Норвегія

Бокс (до 57 кг, жінки):

  • 1. Лінь Юйтін (Китайський Тайбей)
  • 2. Юлія Шеремета (Польща)
  • 3. Есра Кахраман (Туреччина)
  • 3. Несті Петеціо (Філіппіни)

Бокс (до 57 кг, чоловіки):

  • 1. Абдумалік Халоков (Узбекистан)
  • 2. Мунарбек Сеїтвек Уулу (Киргизстан)
  • 3. Чарлі Сеньор (Австралія)
  • 3. Хав’єр Діас (Болгарія)

Бокс (до 75 кг, жінки):

  • 1. Лі Цянь (Китай)
  • 2. Атейна Білон (Панама)
  • 3. Кейтлін Паркер (Австралія)
  • 3. Сінді Нгамба (Біженці)

Бокс (понад 92 кг, чоловіки):

  • 1. Баходір Джалолов (Узбекистан)
  • 2. Айюб ель-Айссауї (Іспанія)
  • 3. Нелві Тіафак (Німеччина)
  • 3. Джамілі-Діні Муендзе (Франція)

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі завершаться 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Після 15-го змагального дня Україна має дванадцять нагород на ОІ-2024: три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові. "Синьо-жовті" посідають 21-шу позицію в медальному заліку.

Читайте також:

Олімпійські ігри-2024: медальний залік

Олімпіада-2024: хто з українських спортсменів здобув медалі та скільки грошей вони заробили

Олімпійські ігри-2024 – день 15: результати виступів українців за 10 серпня

Повʼязані теми:

Наступна публікація