Олімпіада-2024: усі медалісти за 10 серпня

У передостанній день змагань було розіграно 39 комплектів нагород.

У суботу, 10 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 39 комплектів нагород.

Цього дня Україна поповнила свою медальну скарбничку однією нагородою – Ірина Коляденко стала срібною призеркою у вільній боротьбі.

Дивіться список усіх медалістів п'ятнадцятого змагального дня Олімпіади-2024.

Усі медалісти п'ятнадцятого змагального дня Олімпіади-2024 (10 серпня)

Гольф (особистий залік, жінки):

1. Лідія Ко (Нова Зеландія)

2. Естер Гензелайт (Німеччина)

3. Лін Сіюй (Китай)

Важка атлетика (до 102 кг, чоловіки):

1. Лю Хуаньхуа (Китай)

2. Акбар Джураєв (Узбекистан)

3. Євгєній Тихонцов (нейтральний спортсмен)

Важка атлетика (понад 102 кг, чоловіки):

1. Лаша Талахадзе (Грузія)

2. Вараздат Лалаян (Вірменія)

3. Гор Мінасян (Бахрейн)

Важка атлетика (до 81 кг, жінки):

1. Сольфрід Коанда (Норвегія)

2. Сара Ахмед (Єгипет)

3. Нейсі Дахомес (Еквадор)

Спортивне скелелазіння (складність, жінки):

1. Янья Гарнбрет (Словенія)

2. Брук Рабуту (США)

3. Джессіка Пільц (Австрія)

Веслування на байдарках і каное (байдарки-одиночки, 500 м, жінки):

1. Ліза Каррінгтон (Нова Зеландія)

2. Тамара Шипеш (Угорщина)

3. Емма Йоргенсен (Данія)

Веслування на байдарках і каное (байдарки-одиночки, 1000 м, чоловіки):

1. Йозеф Досталь (Чехія)

2. Адам Варга (Угорщина)

3. Балінт Копас (Угорщина)

Веслування на байдарках і каное (каное-одиночки, 200 м, жінки):

1. Кеті Венсан (Канада)

2. Невін Гаррісон (США)

3. Яріслейдіс Дюбуа (Куба)

Волейбол (чоловіки):

1. Франція

2. Польща

3. США

Художня гімнастика (групове багатоборство):

1. Китай

2. Ізраїль

3. Італія

Гандбол (жінки):

1. Норвегія

2. Франція

3. Данія

Настільний теніс (команди, жінки):

1. Китай

2. Японія

3. Південна Корея

Стрибки у воду (вишка 10 м, чоловіки):

1. Юань Цао (Китай)

2. Рікуто Тамаї (Японія)

3. Ноа Вільямс (Велика Британія)

Водне поло (жінки):

1. Іспанія

2. Австралія

3. Нідерланди

Футбол (жінки):

1. США

2. Бразилія

3. Німеччина

Велоспорт (велотрек, медісон, чоловіки):

1. Португалія

2. Італія

3. Данія

Сучасне п'ятиборство (чоловіки):

1. Ахмед Ельгенді (Єгипет)

2. Тайшу Сато (Японія)

3. Джорджіо Малан (Італія)

Легка атлетика (марафон, чоловіки):

1. Тамірат Тола (Ефіопія)

2. Башир Абді (Бельгія)

3. Бенсон Кіпруто (Кенія)

Легка атлетика (стрибки у висоту, чоловіки):

1. Хеміш Керр (Нова Зеландія)

2. Шелбі МакЮен (США)

3. Мутаз Баршим (Катар)

Легка атлетика (біг, 800 м, чоловіки):

1. Еммануель Ваніоні (Кенія)

2. Марко Ароп (Канада)

3. Джамель Седжаті (Алжир)

Легка атлетика (метання списа, жінки):

1. Харука Кітагучі (Японія)

2. Джо-Ейн ван Дік (ПАР)

3. Нікола Огроднікова (Чехія)

Легка атлетика (біг, 100 м з бар'єрами, жінки):

1. Масаї Расселл (США)

2. Сирена Самба-Маєла (Франція)

3. Жасмін Камачо-Квінн (Пуерто-Ріко)

Легка атлетика (біг, 5000 м, чоловіки):

1. Якоб Інгебрігтсен (Норвегія)

2. Рональд Квемої (Кенія)

3. Грант Фішер (США)

Легка атлетика (біг, 1500 м, жінки):

1. Фаїт Кіп'єгон (Кенія)

2. Джессіка Галл (Австралія)

3. Джорджія Белл (Велика Британія)

Легка атлетика (біг, естафета 4х400 м, чоловіки):

1. США

2. Ботсвана

3. Велика Британія

Легка атлетика (біг, естафета 4х400 м, жінки):

1. США

2. Нідерланди

3. Велика Британія

Артистичне плавання (дуети):

1. Китай

2. Велика Британія

3. Нідерланди

Вільна боротьба (до 74 кг, чоловіки):

1. Разамбек Джамалов (Узбекистан)

2. Даїчі Такатані (Японія)

3. Кайл Дейк (США)

3. Чермен Валієв (Албанія)

Вільна боротьба (до 125 кг, чоловіки):

1. Гено Петріашвілі (Грузія)

2. Амір Заре (Іран)

3. Таха Акгюль (Туреччина)

3. Гіоргі Мешвілдішвілі (Азербайджан)

Вільна боротьба (до 62 кг, жінки):

1. Сакура Мотокі (Японія)

2. Ірина Коляденко (Україна)

3. Айсулуу Тинибекова (Киргизстан)

3. Грейс Буллен (Норвегія)

Тхеквондо (понад 80 кг, чоловіки):

1. Аріан Салімі (Іран)

2. Кейден Каннінгем (Велика Британія)

3. Рафаель Альба (Куба)

3. Шейк Сіссе (Кот д'Івуар)

Тхеквондо (понад 67 кг, жінки):

1. Альтеа Лорен (Франція)

2. Светлана Осіпова (Узбекистан)

3. Лі Да-Бін (Південна Корея)

3. Нафія Кус Айдин (Туреччина)

Брейкінг (чоловіки):

1. PHIL WIZARD (Канада)

2. DANY DANN (Франція)

3. VICTOR (США)

Баскетбол (чоловіки):

1. США

2. Франція

3. Сербія

Пляжний волейбол (чоловіки):

1. Швеція

2. Німеччина

3. Норвегія

Бокс (до 57 кг, жінки):

1. Лінь Юйтін (Китайський Тайбей)

2. Юлія Шеремета (Польща)

3. Есра Кахраман (Туреччина)

3. Несті Петеціо (Філіппіни)

Бокс (до 57 кг, чоловіки):

1. Абдумалік Халоков (Узбекистан)

2. Мунарбек Сеїтвек Уулу (Киргизстан)

3. Чарлі Сеньор (Австралія)

3. Хав’єр Діас (Болгарія)

Бокс (до 75 кг, жінки):

1. Лі Цянь (Китай)

2. Атейна Білон (Панама)

3. Кейтлін Паркер (Австралія)

3. Сінді Нгамба (Біженці)

Бокс (понад 92 кг, чоловіки):

1. Баходір Джалолов (Узбекистан)

2. Айюб ель-Айссауї (Іспанія)

3. Нелві Тіафак (Німеччина)

3. Джамілі-Діні Муендзе (Франція)

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі завершаться 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Після 15-го змагального дня Україна має дванадцять нагород на ОІ-2024: три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові. "Синьо-жовті" посідають 21-шу позицію в медальному заліку.

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