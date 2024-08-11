У повітряному просторі Україні перебуває понад 35 ворожих безпілотників

Моніторингові канали повідомляють про значну кількість у повітряному просторі України - близько 35. Вони рухаються у різних напрямках.

Повітряні Сили ЗСУ попереджують про те, що група ворожих безпілотників залітає на Київщину.

Дрони на Вінниччині рухаються в напрямку Хмельницької області.

Більшість безпілотників - на Миколаївщині.

А також йдеться про рух нових груп через Херсонщину.

"Загроза для Миколаєва актуальна. Подалі від вікон", - попереджують моніторингові канали.

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Нагадаємо, що раніше у Києві та кількох українських регіонах пролунали вибухи.

Як повідомлялося, раніше Росія атакувала Україну ударними БпЛА. Зокрема, в Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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