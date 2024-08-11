Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У повітряному просторі Україні перебуває понад 35 ворожих безпілотників

У повітряному просторі Україні перебуває понад 35 ворожих безпілотників

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками / Фото: ТСН.ua

Росіяни знову запустили ударні безпілотники

Моніторингові канали повідомляють про значну кількість у повітряному просторі України - близько 35. Вони рухаються у різних напрямках. 

Повітряні Сили ЗСУ попереджують про те, що група ворожих безпілотників залітає на Київщину. 

Дрони на Вінниччині рухаються в напрямку Хмельницької області. 

Більшість безпілотників - на Миколаївщині. 

А також йдеться про рух нових груп через Херсонщину. 

"Загроза для Миколаєва актуальна. Подалі від вікон", - попереджують моніторингові канали. 

Нагадаємо, що раніше у Києві та кількох українських регіонах пролунали вибухи

Як повідомлялося, раніше Росія атакувала Україну ударними БпЛА. Зокрема, в Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Читайте також:

Лукашенко розгублений! Дрони вже в Білорусі!

Лукашенко розгублений! Дрони вже в Білорусі!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація