У Курську унаслідок роботи російської ППО сталося влучання ракети у житловий будинок.

Розпочалася пожежа. На фото, які поширюють налякані місцеві жителі у соціальних мережах, видно, що пошкоджено мінімум сім поверхів будинку.

За попередньою інформацією, постраждало 5 осіб. Кількість потерпілих може збільшитися. Евакуйовано 30 осіб.

У росіян розпочалася паніка після інциденту, мовляв, запитують, "чому мовчить світова громадськість".

Нагадаємо, наступ у Курській області РФ, стратегічні завдання якого командування Сил оборони України досі не розкриває, може призвести до швидшого закінчення війни. Київ у такий спосіб може готувати основу для потенційних переговорів.

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