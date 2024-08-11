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У Курську спрацювала російська ППО: є влучання у житловий будинок

У Курську спрацювала російська ППО: є влучання у житловий будинок

У росіян розпочалася істерика у соціальних мережах після пожежі / Фото: із соцмереж

На місці інциденту спалахнула пожежа.

У Курську унаслідок роботи російської ППО сталося влучання ракети у житловий будинок.

Розпочалася пожежа. На фото, які поширюють налякані місцеві жителі у соціальних мережах, видно, що пошкоджено мінімум сім поверхів будинку. 

За попередньою інформацією, постраждало 5 осіб. Кількість потерпілих може збільшитися. Евакуйовано 30 осіб. 

У росіян розпочалася паніка після інциденту, мовляв, запитують, "чому мовчить світова громадськість". 

Нагадаємо, наступ у Курській області РФ, стратегічні завдання якого командування Сил оборони України досі не розкриває, може призвести до швидшого закінчення війни. Київ у такий спосіб може готувати основу для потенційних переговорів.

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