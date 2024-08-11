У Курську спрацювала російська ППО: є влучання у житловий будинок

На місці інциденту спалахнула пожежа.
У Курську унаслідок роботи російської ППО сталося влучання ракети у житловий будинок.
Розпочалася пожежа. На фото, які поширюють налякані місцеві жителі у соціальних мережах, видно, що пошкоджено мінімум сім поверхів будинку.
За попередньою інформацією, постраждало 5 осіб. Кількість потерпілих може збільшитися. Евакуйовано 30 осіб.
У росіян розпочалася паніка після інциденту, мовляв, запитують, "чому мовчить світова громадськість".
Нагадаємо, наступ у Курській області РФ, стратегічні завдання якого командування Сил оборони України досі не розкриває, може призвести до швидшого закінчення війни. Київ у такий спосіб може готувати основу для потенційних переговорів.
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