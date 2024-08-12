"Прорив" у Курській області: чим операція ЗСУ обернеться для командування РФ

Влада Росії зазвичай шукає "крайнього" після масштабних провалів, аби бодай якось виправдати обличчя. Прорив ЗСУ у Курській області навряд чи буде виключенням.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у коментарі "Главреду".

Він висловив припущення, що кремлівський "фюрер" може звинуватити у допущенні прориву керівника російського генштабу РФ Валерія Герасимова.

"Тут показовою є інформація про те, що заступник командувача Ленінградського військового округу Еседулла Абачев, який очолює тактичний напрямок "Курськ", ще два тижні тому доповідав Герасимову, що є загроза вторгнення до Курської області", - розповів Жданов.

Втім, тоді Герасимов тоді відповів Абачеву, мовляв, розганяти паніку та вестись на дезінформацію противника не варто. Що більше - начальник генштабу РФ навіть забрав частину військ Курської області на Харківщину. Жданов припустив, що саме через це Герасимова намагаються зробити цапом-відбувайлом в цій ситуації.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що наступ в Курській області дозволив Україні перехопити ініціативу на фронті й продовжити протистояння на всій території воєнних дій. Цей "прорив" змусив Кремль і російське військове командування відреагувати і перекинути сили та засоби в сектор, де українські війська розпочали атаку.

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