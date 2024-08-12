"Прорыв" в Курской области: чем операция ВСУ обернется для командования РФ

Москва ищет козла отпущения.
Власти России обычно ищет "крайнего" после масштабных провалов, чтобы хоть как-то оправдать лицо. Прорыв ВСУ в Курской области вряд ли будет исключением.
Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в комментарии "Главреду".
Он предположил, что кремлевский "фюрер" может обвинить в допущении прорыва руководителя российского генштаба РФ Валерия Герасимова.
"Здесь показательна информация о том, что заместитель командующего Ленинградским военным округом Эседулла Абачев, возглавляющий тактическое направление "Курск", еще две недели назад докладывал Герасимову, что есть угроза вторжения в Курскую область", — рассказал Жданов.
Впрочем, тогда Герасимов ответил Абачеву, мол, разгонять панику и вестись на дезинформацию противника не стоит. Что больше – начальник генштаба РФ даже забрал часть войск Курской области на Харьковщину. Жданов предположил, что именно поэтому Герасимова пытаются сделать козлом отпущения в этой ситуации.
Напомним, аналитики ISW сообщили, что наступление в Курской области позволило Украине перехватить инициативу на фронте и продолжить противостояние на всей территории военных действий. Этот "прорыв" заставил Кремль и российское военное командование отреагировать и опрокинуть силы и средства в сектор, где украинские войска приступили к атаке.
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