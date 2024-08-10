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Эксперт назвал уникальный шанс для ВСУ после "прорыва" границы РФ

Эксперт назвал уникальный шанс для ВСУ после "прорыва" границы РФ

ВСУ. / Фото: Associated Press

Возникает шанс вытеснить врага из Харьковской области.

У украинских Вооруженных сил появилась возможность зайти в Белгородскую область и расширить плацдарм сделки на территории РФ.

Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, появилась информация, что Россия уже может перебрасывать в Курскую область в Белгородские солдаты Ленинградского военного округа. Эти действия снизят возможности российской группировки вести наступление в Харьковской области.

"В этой связи у ВСУ появляется шанс вытеснить врага из Харьковской области, полностью установив контроль над государственной границей... а также завершить вопрос о прерывании логистики на этом направлении, установив контроль над Шебекиным и близлежащими селами", — высказался эксперт.

Мусиенко говорит, что таким образом украинские защитники могут не только вытеснить врага, но и провести контратаки и зайти в Белгородскую область, создав РФ дополнительные проблемы — "заставить российское командование забирать свои силы с востока Украины".

Напомним, в ISW оценили, чем "прорыв" обернется для "фюрера" Владимира Путина. Кремль постарается вернуть российскую территорию в Курской области, которую захватили украинские войска, и прекратить украинскую активность вглубь России.

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