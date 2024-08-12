Пожар на ЗАЭС: оккупанты обвинили Украину

Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме.
Гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий обвинил украинскую сторону в пожаре на Запорожской АЭС.
Об этом он написал в сообщении в соцсетях.
Мол, "в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охлаждающих систем ЗАЭС".
По его словам, будто бы все 6 энергоблоков станции находятся в холодной остановке, угрозы парового взрыва и других последствий нет.
"Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме. Ситуация полностью контролируемая и не имеет никаких последствий для станции и жителей", — убеждает кафир.
"Последствия пожара не повлияют на работу самой станции", – заявили россияне.
Позже они добавили, что пожар на Запорожской атомной электростанции якобы вызвал "попадание беспилотника с зажигательной частью".
Напомним, глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что этот инцидент не несет угрозы и является провокацией россиян, подожгли в градирные автомобильные шины в большом количестве.
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