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Астрологический прогноз на 12 августа

Астрологический прогноз на 12 августа

Нетопырь - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день неблагоприятен для новых начинаний – на успех в них рассчитывать не приходится, перспективными окажутся только те проекты, которые уже находятся в работе.

Символ дня: нетопырь. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: коричневый. 

Счастливые камни дня: александрит, раухтопаз, змеевик.

За какую часть тела отвечает: кости грудины. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко могут перейти в хроническую стадию, так что шутить с ними не стоит. 

Питание дня: пост и разгрузочные дни помогут очистить организма от шлаков и токсинов.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников, черенковать, прищипывать и прививать их. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для любой магии, кроме любовной. 

Сны дня: сны нынешней ночи редко сбываются. 

Табу дня: разбитое зеркало – плохая примета. 

Цитата дня: "Чем тебе хуже, тем лучше надо держать себя в руках" (Фрэнсис Скотт Фитцджеральд). 

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