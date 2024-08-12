Астрологический прогноз на 12 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день неблагоприятен для новых начинаний – на успех в них рассчитывать не приходится, перспективными окажутся только те проекты, которые уже находятся в работе.

Символ дня: нетопырь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: коричневый.

Счастливые камни дня: александрит, раухтопаз, змеевик.

За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко могут перейти в хроническую стадию, так что шутить с ними не стоит.

Питание дня: пост и разгрузочные дни помогут очистить организма от шлаков и токсинов.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников, черенковать, прищипывать и прививать их.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любой магии, кроме любовной.

Сны дня: сны нынешней ночи редко сбываются.

Табу дня: разбитое зеркало – плохая примета.

Цитата дня: "Чем тебе хуже, тем лучше надо держать себя в руках" (Фрэнсис Скотт Фитцджеральд).

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