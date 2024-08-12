Астрологический прогноз на 12 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день неблагоприятен для новых начинаний – на успех в них рассчитывать не приходится, перспективными окажутся только те проекты, которые уже находятся в работе.
Символ дня: нетопырь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: коричневый.
Счастливые камни дня: александрит, раухтопаз, змеевик.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко могут перейти в хроническую стадию, так что шутить с ними не стоит.
Питание дня: пост и разгрузочные дни помогут очистить организма от шлаков и токсинов.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников, черенковать, прищипывать и прививать их.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любой магии, кроме любовной.
Сны дня: сны нынешней ночи редко сбываются.
Табу дня: разбитое зеркало – плохая примета.
Цитата дня: "Чем тебе хуже, тем лучше надо держать себя в руках" (Фрэнсис Скотт Фитцджеральд).
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