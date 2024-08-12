Астрологічний прогноз на 12 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день несприятливий для нових починань — на успіх у них розраховувати не доводиться, перспективними виявляться тільки ті проєкти, які вже перебувають у роботі.

Символ дня: Нетопир.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір: коричневий.

Щасливі камені дня: олександрит, раухтопаз, змійовик.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня. Легко можуть перейти в хронічну стадію, тож жартувати з ними не варто.

Харчування дня: пост та розвантажувальні дні допоможуть очистити організм від шлаків і токсинів.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Дачні роботи дня: можна обробляти землю, проводити обрізання плодових дерев і чагарників, живцювати, прищипувати і прищеплювати їх.

Магія та містика дня: день сприятливий для будь-якої магії, крім любовної.

Сни дня: сни цієї ночі рідко справджуються.

Табу дня: розбите дзеркало – погана прикмета.

Цитата дня: «Чим тобі гірше, тим краще треба тримати себе в руках» (Френсіс Скотт Фітцджеральд).

Читайте також: