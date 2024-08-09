Город Курчатов, где расположена Курская АЭС, обесточен: горят подстанции (видео)

Город Курчатов, где расположена Курская АЭС, обесточен.

Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Российское чиновник отметил, что причина обесточивания – падение обломков украинского беспилотника.

"В результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов. Ведутся аварийные работы. Подключение потребителей планируется по резервным схемам", – написал он в Telegram.

Курская АЭС расположена примерно в 80-90 километрах от границы с Украиной. Расстояние зависит от дорог, по которым добираться.

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов заявил, что Курская АЭС могла бы стать предметом торга за Запорожскую АЭС.

"Если она будет захвачена, то будет чем торговаться за Запорожскую АЭС. Тогда будет возможность обмена. Как сказал советник главы ОП Михаил Подоляк, события в Курской области могут усилить переговорные позиции Украины", – отметил он.

Напомним, ранее мэр российского Курчатова, где расположена Курская АЭС, заявил, что боевые действия продолжаются за несколько десятков километров от города.

В приграничье России горят подстанции: Курчатов, где расположена Курская АЭС, обесточен

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