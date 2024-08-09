Місцева влада каже, що причина знеструмлення – падіння уламків українського безпілотника.

Місто Курчатов, де розташована Курська АЕС, знеструмлено.

Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов.

Російський посадовець зазначив, що причина знеструмлення – падіння уламків українського безпілотника.

"Внаслідок падіння уламків українського БпЛА літакового типу на трансформаторну підстанцію в одному з районів області виникла пожежа. Відсутнє енергопостачання у Курчатові, а також у частині Курчатівського, Жовтневого, Великосолдатського, Обоянського, Білівського районів. Ведуться аварійні роботи. Підключення споживачів планується за резервними схемами", – написав він у Telegram.

Курська АЕС розташована приблизно за 80-90 кілометрів від кордону з Україною. Відстань залежить від доріг, якими діставатися.

Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов раніше заявив, що Курська АЕС могла б стати предметом торгу за Запорізьку АЕС.

"Якщо вона буде захоплена, то буде чим торгуватися за Запорізьку АЕС. Тоді буде можливість обміну. Як сказав радник голови ОП Михайло Подоляк, події в Курській області можуть посилити переговорні позиції України", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше мер російського Курчатова, де розташована Курська АЕС, заявив, що бойові дії тривають за декілька десятків кілометрів від міста.

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