Коваленко про резерви росіян на Курщині: як змінилися сили РФ на фронті

За його інформацією, командування окупантів тягне зараз до Курської області підрозділи практично з усіх напрямків.

У Курській області розширення неконтрольованої російськими військами зони сповільнилося, оскільки окупанти перекидають туди підкріплення.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко для Minval.az.

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Крім того, гальмує просування українських сил той факт, що на шляху все частіше стали траплятися населені пункти, які, крім рейдового контролю, вимагають ще й зачистки від російських силовиків.

За його інформацією, командування окупантів тягне зараз до Курської області підрозділи практично з усіх напрямків:

Найближчий напрямок – Харківський, звідти тягнуть підрозділи 138-ї ОМСБр, а також 79-го та 272-го МСП.

Куп'янський напрямок, зона відповідальності ГВ "Захід" – як мінімум два батальйони.

Найскладніший Покровський напрямок – окупанти забирають 810-у ОБр МП, яка раніше майже рік намагалася повернути контроль над Кринками.

"Але всі ці дії настільки неквапливі, що, мабуть, коли це все підкріплення в повному складі прибуде в Курську область, то цілком може бути сформована повноцінна оборона неконтрольованих ділянок. Якщо, звичайно, прибудуть", — припускає експерт.

Також він зазначає, що Курській області продовжився процес дистанційного ураження російських колон та місць розміщення особового складу.

За неофіційними джерелами взято в полон від 300 до 1 000 російських солтат.

Коваленко зазначив, що кількісно російських військ у Курській області було трохи більше 10 тис о/с і якщо дані про тисячу полонених підтвердяться, то лише за тиждень російські окупанти втратили в Курській області десяту частину свого угруповання.

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