Коваленко про резерви росіян на Курщині: як змінилися сили РФ на фронті

За його інформацією, командування окупантів тягне зараз до Курської області підрозділи практично з усіх напрямків.
У Курській області розширення неконтрольованої російськими військами зони сповільнилося, оскільки окупанти перекидають туди підкріплення.
Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко для Minval.az.
Крім того, гальмує просування українських сил той факт, що на шляху все частіше стали траплятися населені пункти, які, крім рейдового контролю, вимагають ще й зачистки від російських силовиків.
За його інформацією, командування окупантів тягне зараз до Курської області підрозділи практично з усіх напрямків:
- Найближчий напрямок – Харківський, звідти тягнуть підрозділи 138-ї ОМСБр, а також 79-го та 272-го МСП.
- Куп'янський напрямок, зона відповідальності ГВ "Захід" – як мінімум два батальйони.
- Найскладніший Покровський напрямок – окупанти забирають 810-у ОБр МП, яка раніше майже рік намагалася повернути контроль над Кринками.
"Але всі ці дії настільки неквапливі, що, мабуть, коли це все підкріплення в повному складі прибуде в Курську область, то цілком може бути сформована повноцінна оборона неконтрольованих ділянок. Якщо, звичайно, прибудуть", — припускає експерт.
Також він зазначає, що Курській області продовжився процес дистанційного ураження російських колон та місць розміщення особового складу.
За неофіційними джерелами взято в полон від 300 до 1 000 російських солтат.
Коваленко зазначив, що кількісно російських військ у Курській області було трохи більше 10 тис о/с і якщо дані про тисячу полонених підтвердяться, то лише за тиждень російські окупанти втратили в Курській області десяту частину свого угруповання.
Раніше ми зібрали, що відомо про ситуацію на Курщині та про що заявили Зеленський та Путін.
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