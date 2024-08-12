Наступ у Курській області: Путін вперше озвучив низку заяв

Диктатор погрожує, мовляв цілі так званої "сво" "будуть досягнуті".

Російський президент-диктатор Володимир Путін зібрав нараду щодо ситуації у прикордонних з Україною регіонах та зробив низку заяв про ситуацію.

Про це повідомляють росЗМІ.

Кремлівський "фюрер" відмовився зараз оцінити ситуацію на кордоні. Адже, з його слів, "головне завдання зараз вибити противника". Вже після цього диктатор вимагає "забезпечити надійне прикриття кордону з Україною", а також "ефективної боротьби з українськими ДРГ".

Не оминув Путін увагою і Захід, цинічно заявивши, що він "воює з РФ руками українців".

Окрім того, господар Кремля пригрозив Україні. Мовляв, "всі цілі "спецоперації" будуть досягнуті". Що більше, з його слів, війська РФ "просуваються вперед на всій лінії бойового зіткнення у зоні спецоперації".

Нагадаємо, видання Bild пише, що диктатор РФ Володимир Путін шокований проривом і наступом ЗСУ в Курській області. Тому зупинити український наступ Москва наразі не може.

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