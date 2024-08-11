Росіяни риють оборонні траншеї поблизу Курської АЕС – ВВС

Росія будує нові оборонні лінії поблизу Курської АЕС. Тим часом українські сили вже просунулися в межах 50 км від об’єкта.

Про це із посиланням на аерофотознімки, повідомляє BBC Verify.

У матеріалі йдеться про те, що супутникові знімки території поблизу Курської АЕС, що зроблені 10 серпня, а також ті, що зробили кількома днями раніше, не співпадають.

На фото видно нові траншеї неподалік АЕС, причому найближча приблизно за 8 км від заводу.

Самих світлин в матеріалі не додано.

Тим часом Наступ у Курській області може пришвидшити закінчення війни. Так вважають шведські аналітики. Українські ж експерти кажуть, що прорив ЗСУ в Курській області має важкі наслідки для росіян, і вони не можуть зупинити просування на Курщині.

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