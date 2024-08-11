Россияне роют оборонительные траншеи вблизи Курской АЭС – ВВС

Россия строит новые оборонительные линии вблизи Курской АЭС. Тем временем, украинские силы уже продвинулись в пределах 50 км от объекта.

Об этом со ссылкой на аэрофотоснимки, сообщает BBC Verify.

В материале говорится, что спутниковые снимки территории вблизи Курской АЭС, сделанные 10 августа, а также сделанные несколькими днями ранее, не совпадают.

На фото видны новые траншеи недалеко от АЭС, причем ближайшая примерно в 8 км от завода.

Самих фотографий в материале не добавлено.

Тем временем Наступление в Курской области может ускорить окончание войны. Так считают шведские аналитики. Украинские эксперты говорят, что прорыв ВСУ в Курской области имеет тяжелые последствия для россиян, и они не могут остановить продвижение на Курщине.

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