Олімпійські ігри-2024: де та коли дивитися церемонію закриття

У неділю, 11 серпня, в Парижі відбудеться церемонія закриття Олімпійських ігор-2024.

XXXIII літня Олімпіада тривала від 26 липня до 11 серпня. У ній взяли участь 10 500 атлетів із 206 країн.

На змаганнях у столиці Франції було розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.

Україну на Іграх-2024 представляли 140 атлетів, які виступили у 23 видах спорту.

Україна завершила виступ на Олімпіаді-2024 з дванадцятьми нагородами: трьоми золотими, п'ятьма срібними та чотирма бронзовими.

Режисером-постановником шоу церемонії закриття Олімпіади-2024 став Томас Джоллі, який також організовував відкриття Ігор у Парижі.

Очікується, що на закритті ОІ-2024 можуть виступити Біллі Айліш, Снуп Дог, Бейонсе та Red Hot Chili Peppers. А голівудський актор Том Круз повинен спуститися на парашуті з вершини стадіону "Стад де Франс" з олімпійським прапором у руках.

Де дивитися церемонію закриття Олімпіади-2024

Урочисту церемонію закриття Олімпійських ігор-2024 можна подивитися у прямому ефірі на телеканалі, сайті та Youtube-каналі Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного, а також телеканалі Перший. Початок – о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція церемонії закриття Олімпіади-2024 також буде доступна на нашому сайті.

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