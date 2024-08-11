Олімпіада-2024: онлайн-трансляція церемонії закриття

У неділю, 11 серпня, в Парижі відбудеться церемонія закриття Олімпійських ігор-2024.

XXXIII літня Олімпіада тривала від 26 липня до 11 серпня. У ній взяли участь 10 500 атлетів із 206 країн.

На змаганнях у столиці Франції було розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Україну на Іграх-2024 представляли 140 атлетів, які виступили у 23 видах спорту.

Україна завершила виступ на Олімпіаді-2024 з 12 нагородами: трьоми золотими, п'ятьма срібними та чотирма бронзовими.

Дивіться також: Олімпіада-2024: хто з українських спортсменів здобув медалі та скільки грошей вони заробили

Україна була представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх. Перед цим антирекорд (155 атлетів) був на Олімпіаді-2020 у Токіо, яка через пандемію коронавірусу відбулася 2021 року.

До вашої уваги онлайн-трансляція церемонії закриття Олімпіади-2024. Початок урочистого заходу – о 22:00 за київським часом.

Читайте також:

Олімпійські ігри-2024: де та коли дивитися церемонію закриття

Не трансгендер: алжирська боксерка, яку зацькували в Мережі, виграла "золото" Олімпіади-2024

Олімпійські ігри-2024: медальний залік