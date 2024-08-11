Олимпиада-2024: онлайн-трансляция церемонии закрытия

В воскресенье, 11 августа, в Париже состоится церемония закрытия Олимпийских игр-2024.

XXXIII летняя Олимпиада продолжалась с 26 июля по 11 августа. В ней приняли участие 10 500 атлетов из 206 стран.

На соревнованиях в столице Франции было разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Украину на Играх-2024 представляли 140 атлетов, которые выступили в 23 видах спорта.

Украина завершила выступление на Олимпиаде-2024 с 12 наградами: тремя золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми.

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Украина была представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпийских играх. Перед этим антирекорд (155 атлетов) был на Олимпиаде-2020 в Токио, которая из-за пандемии коронавируса состоялась в 2021 году.

Вашему вниманию онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады-2024. Начало торжественного мероприятия – в 22:00 по киевскому времени.

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