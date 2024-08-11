Все решил последний финал: определился победитель медального зачета Олимпиады-2024

Сборная США выиграла медальный зачет Олимпийских игр-2024 в Париже.

В последнем соревновательном событии Олимпиады-2024, финале женского баскетбольного турнира, американки обыграли команду Франции со счетом 67:66.

"Золото" в женском баскетболе позволило США обойти Китай в итоговом медальном зачете.

Спортсмены из обеих стран завоевали по 40 золотых медалей, но за счет большего количества серебряных наград (44 против 27) победителем медального зачета Олимпиады-2024 стали именно американцы.

Места в медальном зачете Олимпиады определяются по количеству выигранных золотых медалей. При равенстве по наградам высшего сорта принимается во внимание, кто завоевал больше серебряных, а затем – бронзовых наград.

Отметим, что по общему количеству выигранных медалей США с отрывом стали лучшими на ОИ-2024 – 126. На втором и третьем местах по количеству наград расположились Китай (91) и Великобритания (65) соответственно.

Украина завершила выступление на Олимпиаде-2024 с 12 наградами: тремя золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми.

С таким результатом Украина заняла 22-е место в общем медальном зачете и заняла 17-е место по количеству выигранных наград.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляли 140 атлетов, которые выступали в 23 видах спорта. Наша страна была представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпийских играх.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится в воскресенье, 11 августа. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады-2024 доступна на нашем сайте.

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