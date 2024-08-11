Скільки військових беруть участь у боях в Курській області: у AFP дізнались

Точної кількості військових не називають, однак відомо, що лік йде на тисячі.

"Тисячі" українських військових беруть участь у військовій операції на території Курської області Росії.

Про це повідомляє AFP з посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника у сфері безпеки.

За його словами, мета наступу - "розтягнути" російські сили та "дестабілізувати" країну. Чиновник зазначив, що військова операція у Курській області "підняла бойовий дух" українських військових.

"Ми проводимо наступ. Мета - розтягнути позиції противника, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вона не може захистити свій власний кордон", - пояснив український чиновник на умовах анонімності.

Він також зазначив, що Україна "дотримуватиметься міжнародного права" під час бойових дій у Курській області.

Нагадаємо, росЗМІ пишуть, що російські командири відмовляються відводити своїх строковиків у тил Курської області попри прорив.

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