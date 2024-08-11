"Продовжуємо операцію": Сирський заінтригував дописом у соцмережі

Дії ЗСУ на Курщині головком Сирський офіційно поки не коментував.
Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський заінтригував своїм новим дописом у Telegram.
Генерал повідомив про продовження операції, яку ведуть наші захисники.
"Продовжуємо операцію", – лаконічно підписав своє фото біля карти головком, очевидно натякаючи на події в Курській області РФ.
Раніше Сирський вже публікував подібний пост. 8 серпня він виклав у своєму Телеграм-каналі фото, й підписав його так: "Працюю у вихідному районі". Зауважимо, що вихідний район – це місце, з якого починається висування підрозділів під час наступу. Дії ЗСУ на Курщині головком Сирський офіційно поки не коментував.
Раніше у AFP дізнались, скільки українських військових беруть участь у боях в Курській області.
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