"Продолжаем операцию": Сырский заинтриговал новым постом в соцсети

Действия ВСУ в Курщине главком Сырский официально пока не комментировал.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заинтриговал своим новым постом в Telegram.

Генерал сообщил о продолжении операции, которую ведут наши защитники.

"Продолжаем операцию", – лаконично подписал свое фото у карты главком, очевидно намекая на события в Курской области РФ.

Ранее Сырский уже публиковал подобный пост. 8 августа он выложил в своем Телеграмм-канале фото и подписал его так: "Работаю в исходном районе". Отметим, что исходный район – это место, с которого начинается выдвижение подразделений при наступлении. Действия ВСУ в Курщине главком Сырский официально пока не комментировал.

Ранее в AFP узнали, сколько украинских военных участвует в боях в Курской области.

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