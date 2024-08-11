"Продолжаем операцию": Сырский заинтриговал новым постом в соцсети

Действия ВСУ в Курщине главком Сырский официально пока не комментировал.
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заинтриговал своим новым постом в Telegram.
Генерал сообщил о продолжении операции, которую ведут наши защитники.
"Продолжаем операцию", – лаконично подписал свое фото у карты главком, очевидно намекая на события в Курской области РФ.
Ранее Сырский уже публиковал подобный пост. 8 августа он выложил в своем Телеграмм-канале фото и подписал его так: "Работаю в исходном районе". Отметим, что исходный район – это место, с которого начинается выдвижение подразделений при наступлении. Действия ВСУ в Курщине главком Сырский официально пока не комментировал.
Ранее в AFP узнали, сколько украинских военных участвует в боях в Курской области.
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