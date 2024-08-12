Під Суджею ЗСУ затрофеїли новий російський танк Т-80БВМ

Танк 2023 року випуску у повністю робочому стані чекав у засідці.

Бійці департаменту військової контррозвідки СБУ разом із військовослужбовцями 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ 10 серпня захопили російський танк Т-80БВМ поблизу міста Суджа.

Про це повідомив воєнкор Андрій Цаплієнко.

За його інформацією, новий танк Т-80БВМ, вироблений у 2023 році, знайшли контррозвідники з позивними "Механ" і "Фокс" разом із розвідниками 80-ї бригади, відомими як "Єврей", "Коуч" і "Жора".

Танк був у повністю робочому стані й перебував у засідці, чекаючи на українських військових, але замість того, щоб вступити в бій, перейшов на сторону українців.

ЗСУ захопили новий російський танк Т-80БВМ поблизу Суджі

Нагадаємо, Нещодавно на східному напрямку фронту, поблизу села Кліщіївка на Краматорському напрямку, українські військові вперше захопили так званий "танк-черепаху" разом із його екіпажем.

Також військові Збройних сил України вперше захопили так званий "танк-сарай" окупантів на східному напрямку фронту.

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