Скільки танків і літаків РФ виробляє щороку: експерт назвав цифри

За словами Коваленка, з нуля виробляти танки РФ може лише на одному підприємстві.

Росія здатна виготовляти до 30 нових бойових літаків на рік.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу "Київ24".

"В першу чергу в них виробництво авіації – це зараз Су-35 та Су-34. Приблизно до ескадрильї на рік вони можуть виробляти. Тобто це 8-10-11 літаків на рік вони виробляють, Су-34 і Су-35", – каже експерт.

Також росіяни мають виробництво Су-57. Це так званий винищувач пʼятого покоління. Але росіяни можуть виробляти мінімальну кількість таких літаків – приблизно 2-4 одиниці щороку.

"Хоча інколи вони заявляють, що можуть виробляти і більше, до ескадрильї, але це навряд чи. Жодного фактажу, що це дійсно так, не було представлено за час виробництва. Тобто це максимум 2-4 літаки на рік. Є ще учбово-бойові Як-130, які також у невеликій кількості – десь до 4-6 одиниць на рік – виробляються. Тобто протягом року вони можуть зробити з нуля, саме нових до 30 бойових літаків", – підрахував аналітик.

Є ще категорія Су-30, але в основному вони проходять модернізацію до рівня Су-30СМ.

"Тобто це не виробництво, а саме процес модернізації, відновлення і так далі. Весь інший авіаційний парк – це старі радянські літаки, які вони намагаються підтримувати в боєздатному стані", – уточнив Коваленко.

Скільки танків на рік виробляє РФ

Також Олександр Коваленко прокоментував заяву генерального інспектора збройних сил Німеччини генерала Карстена Броєра, який сказав, що РФ щороку виробляє від 1000 до 1500 танків.

"В Росії півтори тисячі танків не виробляють на рік. Вони їх відновлюють. І це суттєва різниця. Що таке виробництво з нуля, коли працює лінія виробництва, і що таке відновлення – коли танк знімають зі збереження, зі складів, ремонтують, модернізують і відправляють в зону бойових дій. Це – велика різниця. А при цьому ці танки, це, знову ж таки, Т-90, про який ви кажете, це правда. Це одна з перших серій Т-90 початку 1990-х років, коли вони тільки почали вироблятися", – каже аналітик.

За його словами, у росіян є ще Т-54, 55 та Т-62 – фактично вироблялися перші 10 років після Другої світової війни.

"А загально по виробництву танків, я зараз, мабуть, багатьох здивую, хоча цю інформацію я ніколи не приховував і постійно про неї казав. У Росії існує виробництво танків з нуля тільки на одному підприємстві, це "Уралвагонзавод" й це виробництво – це танки Т-90. Найцікавіше – це кількість. Вони мають потужності виробляти на місяць менше ротного комплекту, приблизно 5-6 танків на місяць", – підсумував Олександр Коваленко.

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