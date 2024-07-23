Зруйновано 90% генерації, розраховуйте на себе: ДТЕК про підготовку до зими

У ДТЕК дали пораду українцям у підготовці до зими – сказали розраховувати на себе.

Компанія ДТЕК втратила 90% генерації через обстріли, але планує повернути більшість – 60-70% генерації.

Про це заявив виконавчий директор енергохолдингу ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV".

"60−70% генерації ми плануємо відновити до жовтня, але за умови, що не буде нових обстрілів. Частково якась генерація повертається в роботу. Деякі блоки дуже сильно пошкоджені, тому вони будуть відновлюватися довше", – сказав Сахарук.

За його словами, електростанціях ДТЕК немає даху або стін. Тому за низьких температур взимку обладнання, навіть яке відновлять, не буде працювати.

"Ми зараз говоримо про відновлення дахів, стін на наших станціях. На всіх наших станціях немає жодного даху, немає жодної стіни. За низьких температур, навіть те обладнання, яке ми відновимо, не працюватиме. Зараз в умовах відсутності дахів просто накривається листом заліза блок і працює під відкритим небом. Йде дощ, є коротке замикання, він вимикається. Поки не буде даху, станція не зможе нормально працювати. Така реальність", – зазначив виконавчий директор ДТЕК.

За його словами, минулого сезону довелося відновити 10 блоків, на це витратили $110 млн власних коштів компанії без кредитів. Цього сезону необхідно відновити втричі більше й витратити, за попередньою оцінкою, $350–400 млн.

Поради українцям – "розраховуйте на себе"

На питанняа, які поради українцям він може дати у підготовці до зими, очільник ДТЕК відповів: "Розраховуйте на себе".

"Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно це вийде", – заявив він.

Раніше у ДТЕК відповіли, як можна на 100% захистити енергетику від ракетних ударів Росії.

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