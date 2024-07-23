Чи продає Україна електрику за кордон: енергетик відверто відповів

Генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв зазначив, що Україна не продає електрику за кордон, а навпаки - імпортує із сусідніх країн.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.

"Експорту енергетики немає. Востаннє експорт був 12 травня і від цього часу експорту немає. Більше того, Україна імпортує електроенергію із сусідніх країн", - пояснив він.

Ільдар Салєєв зазначив, що безкоштовної електроенергії немає.

"Якщо це аварійна допомога, коли в країні залишається дефіцит, то НЕК "Укренерго" може запросити аварійну допомогу, але компанія теж розраховується за це", - сказав він.

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