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Чи продає Україна електрику за кордон: енергетик відверто відповів

Чи продає Україна електрику за кордон: енергетик відверто відповів

Ільдар Салєєв

Безкоштовної електроенергії Україна не отримує.

Генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв зазначив, що Україна не продає електрику за кордон, а навпаки - імпортує із сусідніх країн. 

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.

"Експорту енергетики немає. Востаннє експорт був 12 травня і від цього часу експорту немає. Більше того, Україна імпортує електроенергію із сусідніх країн", - пояснив він. 

Ільдар Салєєв зазначив, що безкоштовної електроенергії немає. 

"Якщо це аварійна допомога, коли в країні залишається дефіцит, то НЕК "Укренерго" може запросити аварійну допомогу, але компанія теж розраховується за це", - сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вся ПРАВДА ПРО РЕАЛЬНИЙ СТАН енергосистеми України! До чого готуватися українцям? ЕКСКЛЮЗИВ!

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