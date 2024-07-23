Правила видавання повісток по-новому: кого першим викличуть до ТЦК

Адвокатка відповіла, як можуть вручити повістку військовозобов'язаному, який ніде не прописаний.

Після завершення кампанії по оновленню персональних даних в Україні військовозобов'язані чоловіки, які оновили дані, будуть викликатися повісткою до Територіального центру комплектування (ТЦК та СП) за місцем проживання, які вони вказали при оновленні даних, для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Ті чоловіки, хто не оновив персональні дані, отримають за задекларованим місцем проживання (пропискою) повістку на оновлення даних та ще додатково штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

“Але обидві категорії громадян, хто оновив та не оновив персональні дані, однаково будуть викликатися до ТЦК та СП. Звісно, що точної інформації, хто першим буде більш “привабливим” для армії немає в відкритому доступі. Ці дані є закритими”, — пояснила адвокатка.

Ймовірно, ТЦК та СП будуть виконувати конкретні мобілізаційні завдання від Генерального штабу, за якими буде визначено кількість мобілізованих, необхідна для доукомплектування Збройних сил України, рекомендований вік, військово-облікова спеціальність тощо.

“Залежно від потреб армії, чоловіки будуть викликатися до ТЦК та СП для оновлення даних та/або для проходження ВЛК з подальшою мобілізацією, якщо вони будуть визнані придатними до військової служби та не матимуть підстав для відстрочки”, — каже Марина Бекало.

За словами адвокатки, військовозобов’язаних, які не мають реєстрації місця проживання або мають реєстрацію на окупованих територіях чи територіях, де ведуться бойові дії та не мають реєстрацію як ВПО, викликати повісткою за адресою, а також притягнути до адміністративної відповідальності є неможливим.

“Проте виклик до ТЦК та СП може бути також реалізований шляхом вручення повістки за місцем офіційного працевлаштування або навчання військовозобов’язаного, в громадських місцях, блокпостах, а також в пунктах пропуску через державний кордон”, — зазначила Марина Бекало.

Нагадаємо, 16 липня 2024 року, сплила кампанія щодо оновлення персональних даних в Україні. Надалі військовозобов’язані чоловіки будуть викликатися за повістками для проходження військово-лікарської комісії та ймовірно з подальшим призовом на військову службу.

Коли і як мають право вручати повістки, чи надсилатимуть їх поштою та через застосунок “Резерв+”, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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