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Відключення світла взимку: у ДТЕК здивували заявою

Відключення світла взимку: у ДТЕК здивували заявою

Ільдар Салєєв

Ситуація із світлом взимку залежатиме від багатьох чинників. 

Генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв вважає, що ситуація із електрикою в Україні покращиться вже восени. Він зазначив, що щодо ситуацію взимку, то поки складно робити прогнози. 

Про це він сказав у коментарі ТСН.

"Після літньої спеки, коли температура знижується, є менше споживання електрики. А тому на початку осені є ситуація щодо зменшення споживання. Якщо ракетних обстрілів не буде - ситуація покращиться. Стосовно зими, втрачені 9 гігават потужностей відновити не вдасться. При пониженні температур буде потреба в електроенергії, а тому будуть виникати ситуації, коли буде дефіцит потужностей і не вистачатиме імпорту. Складно спрогнозувати, які будуть відключення світла. Можливо, обмежуватимуться великі споживачі", - сказав Ільдар Салєєв. 

Він зазначив, що ситуація із світлом взимку залежатиме від багатьох чинників. 

"Все залежатиме від загального балансу, на що впливає багато чинників - погодні умов, як ми відновимось, можливості імпорту, чи будуть нові ракетні атаки", - пояснив генеральний директор "ДТЕК Енерго".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вся ПРАВДА ПРО РЕАЛЬНИЙ СТАН енергосистеми України! До чого готуватися українцям? ЕКСКЛЮЗИВ!

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