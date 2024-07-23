Україна веде діалог з Молдовою щодо повернення ухилянтів

Посол України в Молдові Марко Шевченко заявив, що українська влада веде "певний діалог" з молдавськими колегами з питання повернення до України чоловіків призовного віку, які втекли за кордон.

Про це пише Gwara media.

За словами Шевченка, насамперед потрібно вирішити питання з тими ухилянтами, яким Молдова відмовила у притулку, але які не повертаються до України.

Як вважає український посол, нинішнє законодавство та правова база з питань біженців і в Європі, і в Молдові не адаптовані під ситуацію, з якою зіткнулася Україна під час війни і жодна розроблена процедура не передбачала початок повномасштабної війни в Європі у XXI столітті та поява мільйонів біженців

"Щодо Молдови, у нас є певний діалог", — сказав Шевченко, маючи на увазі повернення в Україну чоловіків призовного віку.

При цьому він зазначив, що цю проблему складно вирішити, оскільки немає єдиної перевіреної статистики, скільки чоловіків призовного віку потрапили на територію Молдови.

"Є також кілька питань, на які я теж не можу отримати відповіді. Наприклад, є умовно 100 осіб (їх може бути 300 або 10), які, за даними молдавської Прикордонної поліції, незаконно перейшли державний кордон. Ці 100 осіб подали заяву про отримання притулку, завдяки якій вони підпадають під захист міжнародної конвенції про притулок. Але уряд Молдови надає притулок лише 90 людям із цих 100. У зв'язку з цим у мене питання — а де решта 10, яким Молдова не вважала за можливе надати притулок? Їх затримали? Ні. Вони повернулися додому? Ні. Вони або просто залишаються на території Молдови, або їдуть далі", - каже посол.

Раніше ми пояснювали, за яких умов в ухилянтів можуть забрати житло.

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