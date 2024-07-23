Трамп описав Камалу Гарріс двома короткими словами

Кандидат у президенти США Дональд Трамп різко висловився про ймовірну кандидатку від демократів Камалу Гарріс.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп, критикуючи свою можливу конкурентку на виборах Камалу Гарріс, вдався до образ. Він описав її двома грубими словами.

Про це пише New York Post.

"Камалу Гарріс можна описати двома словами: зла і тупа. Це погана комбінація", — сказав 78-річний кандидат у президенти від Республіканської партії США.

Нагадаємо, за сукупністю національних опитувань, Трамп випереджає Гарріс лише на два пункти – 47% підтримки проти 45%.

Камала Гарріс здобуває небачену досі підтримку у США

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