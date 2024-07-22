Які шанси у Гарріс проти Трампа: що кажуть опитування

За сукупністю національних опитувань, Трамп випереджає Гарріс на два пункти – 47% підтримки проти 45%.

Якщо віцепрезидентка США Камала Гарріс стане новою кандидаткою у президенти від демократів, то зазнає труднощів, якщо їй доведеться зіткнутися сам-на-сам із кандидатом від республіканців Дональдом Трампом. За даними опитувань, він випереджає Гарріс на два пункти.

Про це повідомляє видання The Hill із посиланням на результати опитувань.

Хоча Гарріс ще належить залучити достатню кількість делегатів до національного з’їзду Демократичної партії наступного місяця, щоб отримати офіційну підтримку її кандидатства у президенти США, тепер вона є спадкоємицею Джо Байдена. Це стане полегшенням для багатьох демократів, які були стурбовані жахливими результатами опитувань щодо кандидатури Байдена в останні тижні.

Але Гарріс зіткнеться з власними труднощами, якщо їй доведеться опинитися сам-на-сам із Трампом, свідчать останні дані опитування Decision Desk HQ (DDHQ) і The Hill.

За сукупністю національних опитувань, Трамп випереджає Гарріс на два пункти – 47% підтримки проти 45%. Це приблизно стільки ж, наскільки республіканець випереджає Байдена: 46% проти 43,5%.

Разом із незалежним кандидатом у президенти Робертом Ф. Кеннеді-молодшим Трамп може похвалитися перевагою на шість пунктів над Гарріс – 43% підтримки проти 37%. Водночас Кеннеді має 6% підтримки.

Прихильність виборців до віцепрезидентки становить 38%, що трохи нижче, ніж у Байдена (41%).

"Прихильність до неї на національному рівні відображає прихильність до Байдена – це не дуже добре. Однак її перевага полягає в тому, що вона не має всього багажу, який має Байден, і виборці збираються поглянути на неї по-новому", – сказав директор відділу обробки даних у DDHQ Скотт Трантер за тиждень до того, як з’явилася новина про вихід Байдена з перегонів.

Перевага Трампа над Гарріс на два бали в середніх показниках помітно знизилася порівняно з приблизно восьми балами на початку року. Це та інші нещодавні опитування дають прихильникам віцепрезидентки привід для надії.

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В опитуванні Economist/YouGov, проведеному в середині липня, приблизно вісім із 10 демократів сказали, що вони схвалюють кандидатуру Гарріс, якщо Байден вийде з перегонів. І трохи більше чверті демократів висловили думку, що Гарріс із більшою ймовірністю здобула б перемогу над Трампом, аніж Байден.

Опубліковане минулого тижня опитування CBS News показало, що Гарріс виступає краще, ніж Байден проти Трампа. Так, Гарріс відстає від Трампа на три бали, а Байден – на п’ять.

Оприлюднене після перших президентських дебатів опитування CNN, коли невтішні результати Байдена поновили розмови про зняття його з виборів, показало, що Гарріс відставала від Трампа лише на два бали, тоді як Байден – на шість.

За словами Трантера, Гарріс "найпростіше" серед відомих демократів, яких розглядають на заміну Байдену, враховуючи механізми процесу.

Стратеги відзначають, що віцепрезидентка має найкращі можливості для того, щоб взяти на себе управління передвиборчим апаратом Байдена та системою збору коштів Національного комітету Демократичної партії (DNC) без надмірних юридичних ускладнень, і її програма вже, очевидно, узгоджується з програмою Байдена.

Окрім того, вік Гарріс – 59 років, тобто вона на понад 20 років є молодшою від Байдена, а також є темношкірою жінкою. Це атрибути, які можуть сподобатися ключовим демографічним групам у демократичній базі.

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"Коли у вас є молода темношкіра жінка замість Джо Байдена, це справді усуває багато аргументів, які республіканці збираються використовувати проти [Байдена]. Вона має здатність використовувати всі позитиви його досьє, не приділяючи уваги здоров’ю", – сказав стратег від Демократичної партії Майкл Старр Гопкінс.

Водночас гіпотетичні опитування щодо Трампа і Гарріс в окремих штатах вказують на жорстку боротьбу. Байден відставав від Трампа на кількох ключових полях битв, перш ніж вийти з перегонів, і останні цифри свідчать про те, що Гарріс піднялася вгору.

За середніми даними DDHQ, Трамп може похвалитися перевагою приблизно на дев’ять пунктів у Неваді, сім пунктів у Аризоні та шість пунктів у Джорджії. У Пенсільванії Трамп піднявся на чотири бали, у Вісконсині – на один бал, у Мічигані – менш ніж на пів пункта, а у Вірджинії Гарріс випереджає республіканця на три бали.

Поки що є небагато результатів опитувань, які перевіряють протистояння Гарріс та Трампа як на національному рівні, так і на рівні штатів.

Як заважив Трантер, центр уваги, у якому опинилася Гарріс, "дає можливість перезавантажити себе".

"Я не очікую, що опитування покаже, що вона відверто перемагає Трампа, але у неї буде ціла кампанія та новий старт, їй не доведеться відповідати на запитання про те, чи готова вона ментально служити", – прокоментував Трантер можливість того, що Гарріс стане кандидаткою від демократів.

Тепер Гарріс має заручитися підтримкою понад 3800 делегатів, завдяки яким Байден виграв праймеріз, коли Демократична партія візьме участь у національному з’їзді у серпні в Чикаго. Зазначається, що хоча більшість делегатів від демократів пообіцяли обрати Байдена, вони не зобов’язані робити це в безпрецедентному разі, коли він відступає.

Нагадаємо, 21 липня Байден офіційно заявив, що знімає свою кандидатуру у президенти США від республіканців, і запропонував замість себе висунути Гарріс. Віцепрезидентка погодилась боротися за посаду лідера держави та пообіцяла зробити все, аби перемогти Трампа.

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