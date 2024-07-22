Трамп зробив заяву про свою перемогу на виборах

Політика потішило рішення Байдена вийти з перегонів.
Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відмовився від участі у виборах. Він запропонував кандидатом в президентське крісло віцепрезидентку Камалу Гарріс.
Про це повідомляє CNN.
Таке рішення неабияк потішило кандидат в президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив. Політик заявив, що йому буде легше здолати на виборах Камалу Харріс, ніж Байдена.
"Гарріс буде легше перемогти, ніж Джо Байдена", - заявив Трамп.
Окрім того, колишній президент описав Байдена як "найгіршого єдиного президента в історії нашої країни".
Читайте також:
- Джонсон назвав політика, який допоможе закінчити війну в Україні
- Трамп розповів про розмову із Зеленським і пообіцяв припинити війну
- "Місію Орбана" піддали нищівній критиці: прем'єр обіцяє не здаватися