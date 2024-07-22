Трамп зробив заяву про свою перемогу на виборах

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відмовився від участі у виборах. Він запропонував кандидатом в президентське крісло віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Про це повідомляє CNN.

Таке рішення неабияк потішило кандидат в президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив. Політик заявив, що йому буде легше здолати на виборах Камалу Харріс, ніж Байдена.

"Гарріс буде легше перемогти, ніж Джо Байдена", - заявив Трамп.

Окрім того, колишній президент описав Байдена як "найгіршого єдиного президента в історії нашої країни".

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