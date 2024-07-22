Снаряди для України: Чехія повідомила про передавання ще 100 тис. боєприпасів

У межах чеської ініціативи вже протягом липня-серпня Україна отримає нову партію боєприпасів. Йдеться про 100 тисяч снарядів.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляють"Чеські новини".

"Протягом липня та серпня ми відправимо ще 100 тисяч боєприпасів. Зараз ми шукаємо гроші, щоб купити ще більше боєприпасів, щоб ініціатива могла бути продовжена у 2025 році", - заявив Ліпавський.

За його словами, до ініціативи щодо боєприпасів вже долучилися 18 країн. Зокрема, 15 вже виконали зобов'язання і зробили свій внесок. Ліпавський каже, що коштів достатньо, аби до кінця 2024-го доставити ще 500 тисяч боєприпасів.

Відомо, що перша партія з 50 тисяч боєприпасів прибула до України деякий час тому. Чехія співпрацює в цій ініціативі переважно з Нідерландами та Данією.

Нагадаємо, усередині червня Чехія повідомила про передавання перших партій боєприпасів. Повідомлялося, що до кінця цього року Прага зможе закупити та безперервно передавати значну кількість снарядів.

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